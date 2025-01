Nicușor Dan, despre întâlnirea cu Elena Lasconi: “Eu am prevenit că o să fie o discuție ca oricare alta și e puțin probabil să fie decizii spectaculoase. Evident că există o oarecare suprapunere între electorate” (VIDEO)

, primarul General al Capitalei și candidat independent la prezidențiale, a discutat în emisiunea „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre întâlnirea cu , menționând că a prevenit că întâlnirea nu va duce la decizii spectaculoase.

El a subliniat că este un candidat cu o anumită simpatie și încredere în sondaje, în timp ce Elena Lasconi beneficiază de un vot al partidului. Dan a afirmat că deciziile nu se iau ușor și că va exista o campanie electorală în care fiecare candidat va prezenta proiectele sale.

„Evident că există o oarecare suprapunere între electorate”

De asemenea, el a menționat că există o suprapunere între electoratul lor, dar că oamenii vor alege în funcție de ceea ce au realizat fiecare pentru țară.

“Cred că în urmă cu trei-patru zile am fost întrebat, când s-a anunțat că o să fie întâlnirea asta, eu am prevenit că o să fie o discuție ca oricare alta și e puțin probabil să fie în urma ei decizii spectaculoase, pentru că eu sunt un candidat care are o anumită simpatie, o anumită încredere în sondaje, Elena Lasconi e un candidat care are un vot al partidului în spate. Deci deciziile nu se iau așa, după o întâlnire. O să fie o campanie electorală. Evident că există o oarecare suprapunere între electorate, dar o să avem timp să spunem care e proiectul nostru de țară, ce am făcut în viață, ce am făcut pentru țara asta și oamenii vor alege.

Campania abia începe. O să începem fiecare din noi să strângem semnături, în timpul ăsta o să apară multe sondaje, în timpul ăsta o să facem fiecare dintre noi sondaje și lucrurile se pot schimba în funcție de rezultatele din sondaje”.

„Nu vreau să intru într-o polemică cu nimeni. Este o situație excepțională”

Nicușor Dan a comentat acuzațiile la adresa sa, potrivit cărora ar fi “trădat” USR-ul cu decizia sa de a candida la prezidențiale.

“Nu vreau să intru într-o polemică cu nimeni. Este o situație excepțională. Nu suntem în situația din iulie-august anul trecut, când ne pregăteam de un exercițiu electoral, cu alegeri parlamentare, cu alegeri prezidențiale. Oamenii erau pregătiți să voteze răul cel mai mic sau sperând că modul în care se va vota va fi cât mai bine pentru proiecția lor de țară individuală a fiecăruia. Nu mai suntem acolo, am avut un vot pe 24 noiembrie, indiferent de toate interferențele astea, un vot al oamenilor care au zis gata, ne-am săturat de cum faceți voi politică, suntem într-o paradigmă nouă și în această paradigmă nouă întrebarea nu este ce crede X despre Y, întrebarea este, e cineva care poate să ducă țara asta la normalitate, un mod în care instituțiile funcționează, în care oameni cu diferite competențe pot să colaboreze cu autoritățile, în loc să fie împinși deoparte? Cam asta e întrebarea”.