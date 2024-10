Nicușor Dan, despre planșeul Unirii: Nu există un specialist atestat care să fi spus că sunt elemente care riscă să cadă. Mai multe expertize au spus că este o stare nesatisfăcătoare, dar că nu există pericol public / La Poliție am stat două ore degeaba (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit despre tensiunile referitoare la planșeul Unirii, marți, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, și a declarat că nu există niciun specialist atestat care să fi spus că sunt elemente care riscă să cadă.

Nicușor Dan, pe B1 TV, despre planșeul Unirii

„Eu cred că trebuie să începem cu acum doi ani, când Primăria Sectorului 4 a venit la noi, a spus că vrea să preia această lucrare, noi n-aveam bani, i-am dat-o prin hotărâre de Consiliu General și de atunci tot spune că e urgent, dar nu a făcut nici proiectul și nu a luat nici avizele pentru ea, și atunci a încercat un subterfugiu legal, care se numește autorizație în regim de urgență, care se dă numai pentru acele elemente care riscă să cadă pe tine”, a declarat primarul general al Capitalei.

„Această evaluare trebuie să fie făcută de un specialist atestat, și nu există un specialist atestat care să fi spus asta – dimpotrivă, au fost mai multe expertize care au spus că este o stare nesatisfăcătoare, dar că nu există pericol public. Și atunci noi nu am vrut să dăm această autorizație în regim de urgență, le-am spus, veniți cu toate avizele, vă dăm autorizația în regim normal, și ne-am trezit că a dat Sectorul 3 această autorizație în locul nostru, el neavând competență”, a adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: La Poliție am stat două ore degeaba

„Alaltăieri noapte, la ora 12, au început să se pună niște garduri, să se aducă niște mașini acolo, eu am aflat dimineața, la 8, m-am interesat și am cerut toate informațiile, și la ora 12 m-am dus acolo și am spus, acesta este terenul nostru, vă rog să ridicați gardurile astea! Ați văzut ce s-a întâmplat, a venit și Poliția națională acolo și, după care, ne-am dus la un sediu al Poliției naționale, unde am stat două ore degeaba”, a continuat Nicușor Dan.

„Eu am spus, domne`, noi suntem proprietari, uitați aici hotărâre de Consiliu care atestă că e domeniu public, ei ziceau, nu, că noi am înscris în cartea funciară, și am stat două ore, am dat declarații și la sfârșit polițistul, care nu era un simplu polițist, era șeful Poliției naționale pe Sectorul 3, a zis, mulțumim, o să analizăm. Păi cum o să analizați? E al nostru sau e al lor? Păi, nu, o să analizăm, duceți-vă toți în instanță”, a mai spus primarul general.