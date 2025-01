Nicușor Dan, despre posibilitatea ca el să fie candidatul comun, la prezidențiale, din partea coaliției: În situația în care ne aflăm, e puțin probabil ca discuțiile să mai reînceapă cu privire la persoana mea (VIDEO)

, primarul General al Capitalei și candidat independent la prezidențiale, a fost întrebat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, dacă mai există posibilitatea unor discuții cu partidele din coaliție, privind susținerea sa la alegerile prezidențiale, mai precis, să fie el al coaliției, iar acest lucru ar exclude, evident, candidatura lui Crin Antonescu.

„E puțin probabil ca discuțiile să mai reînceapă”

“Păi e cam unilateral, adică eu am făcut un anunț în care am spus, înainte ca partidele din coaliție să anunțe un candidat unic în persoana lui Crin Antonescu, eu am spus că voi candida și am spus că mi-aș dori, după care ele au venit și au propus un alt candidat. Cred că în situația în care ne aflăm e puțin probabil ca discuțiile să mai reînceapă cu privire la persoana mea și, în orice caz, nu sunt eu cel care trebuie să le înceapă atâta timp cât ei au stabilit un alt candidat”, a spus Nicușor Dan.