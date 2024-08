Nicușor Dan, despre procesele intentate de unii dezvoltatori imobiliari: „Încercarea asta de a intimida ăia puținii care-ți contestă ție proiectele, asta eu consider că e comportament mafiot” (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și candidat independent pentru un nou mandat, susținut de ADU (USR, PMP, FD), a vorbit joi, pentru B1 TV, despre în instanță pentru salvarea Palatului Modrogan (sediul PNL) și a curții acestuia, zonă protejată unde One Properties a ridicat un ansamblu de locuințe.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Nicușor Dan, despre lupta pentru salvarea Palatului Modrogan

„Acolo e o crasă ilegalitate, faptul că s-a construit pe spațiu verde. Acolo, boierul Filipescu, care a făcut construcția în care e sediul PNL azi, a avut o moșie care atunci era la marginea Bucureștiului și a parcelat-o, de aia sunt străzile alea rotunde (…) și și-a lăsat în jurul palatului o grădină care, împreună cu palatul, reprezintă monument istoric.

Acolo, în mod flagrant ilegal, s-a aprobat de către Administrația PSD-Firea un PUZ și o autorizație de construire pe spațiul verde și în coasta monumentului istoric. Pe scurt, asta e ilegalitatea.

E din vara trecută faptul că instanța a spus că și PUZ-ul și autorizația sunt ilegale.

Ei, împreună cu mulți alții, vreo 10-15 cărora li s-au anulat autorizații în zonele istorice ale Bucureștiului, s-au apucat să atace regulamentul zonei istorice a Bucureștiului din 2000. Asta a fost știrea pe care am dat-o în conferință, că instanța le-a respins”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă poate da un nume dintre acești ”ei”, Dan a spus: „În cazul de față e One Properties, că ei sunt proprietarii de la One Modrogan, dar mai sunt și alții, unii care au construit pe Vasile Lascăr, unii care au construit pe strada Roma și toți încearcă să anuleze, împreună cu niște ONG0uri apropiate de ei, reglementarea pentru toată zona istorică a Bucureștiului”.

Primarul general a oferit apoi explicații mai detaliate, tehnice, despre procesele cu One Properties: magistrații Curții de Apel București au suspendat executarea PUZ-ului și autorizației, „adică au considerat, la o judecată sumară, că aceste două acte sunt nelegale”. Decizia Curții e definitivă.

Mai e un litigiu de fond în care se judecă cu adevărat anularea PUZ-ului și a autorizației și acest dosar a fost suspendat până la judecarea celui de azi, în care a fost dată decizie de respingere. Numai că această soluție e doar în primă instanță și e nevoie de un verdict definitiv, abia apoi se va relua procesul privind anularea PUZ-ului și autorizației.

Nicușor Dan, despre „comportamentul mafiot” al rechinilor imobiliari

„Dar acolo unde ne apropiem de cuvântul mafie și comportament mafiot e când ei încep să atace în instanță persoane fizice, oameni. One Properties au făcut acțiuni de dizolvare a ONG-urilor, (…) au atacat pe persoană fizică membrii ONG-urilor, sume de sute de mii de lei, milioane de lei cerând despăgubiri. Sunt oameni simpli care pur și simplu au considerat… unii doar au scris pe Facebook ”cred că proiectul ăsta e ilegal”. Acum au început să atace și trusturi de presă și să le ceară sume mari în instanță.

ăia puținii care-ți contestă ție proiectele imobiliare, asta eu consider că e comportament mafiot”, a mai declarat Nicușor Dan.