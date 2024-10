Nicușor Dan, despre referendumul propus: Sunt foarte multe nevoi pe care Bucureștiul și le poate satisface cu un buget centralizat / Traficul, general de o dezvoltare urbană scăpată de sub control și mai mult decât ilegală (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit despre , marți, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, și a explicat că „sunt foarte multe nevoi pe care Bucureștiul le are și pe care și le poate satisface în condițiile în care are un buget centralizat”.

Nicușor Dan, pe B1 TV, despre referendumul propus

Edilul a explicat că, „din punct de vedere procedural, aceste modificări trebuie să fie operate de Parlament, adică sunt niște legi pe care Parlamentul trebuie să le modifice, numai că eu cred că un referendum, în care bucureștenii se exprimă în această direcție, este un argument suficient pentru ca aceste modificări legislative să aibă loc”.

„Apoi, bineînțeles că dacă Primăria Capitalei are mai mulți bani, ea poate să vizeze multe lucrări de infrastructură la care nu își permite să se gândească azi. De exemplu, cu adevărat un spital metropolitan – nu ne permitem la bugetul nostru. Sau să extindem transportul public și urban, și interurban, pentru că sunt mulți oameni care vin din orașele și comunele din jurul Bucureștiului. Deci sunt foarte multe nevoi pe care Bucureștiul le are și pe care și le poate satisface în condițiile în care are un buget centralizat”, a continuat primarul.

„Al doilea lucru e la fel de important, în opinia mea, pentru că principala problemă a Bucureștiului este traficul, traficul este generat de o dezvoltare urbană scăpată de sub control și mai mult decât ilegală”, a adăugat Nicușor Dan.