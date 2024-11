Nicușor Dan, despre votanții lui Piedone: Am foarte mult respect pentru ei. Cred că sunt păcăliți de acest domn cu walkie-talkie în mână și pretinde că rezolvă problemele sectorului (VIDEO)

Primarul General al Bucureștiului, , a povestit în emisiunea Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, că a mers împreună cu candidatul USR la Primăria Sectorului 5, Alexandru Dimitriu, în sectorul condus de , și a văzut acolo școli și piețe închise de foarte mulți ani.

„Am făcut o vizită prin prin sector, ca să vedem ce a făcut și ce n-a făcut”



De asemenea, Nicușor Dan a mai spus că are foarte mult respect pentru oamenii care îl votează pe Cristian Popescu Piedone pentru că aceștia sunt nemulțumiți de clasa politică în ansamblu și probabil acești oameni “sunt păcăliți de acest domn, care umblă cu walkie-talkie în mână și pretinde că rezolvă problemele sectorului”.

“Eu am încercat să înțeleg și în primul rând, am foarte mult respect pentru oamenii care îl votează pe Cristian Popescu Piedone.

Sunt bucureșteni și cred că sunt nemulțumiți de clasa politică în ansamblu și cred că sunt păcăliți de acest domn, care umblă cu walkie-talkie în mână și pretinde că rezolvă problemele sectorului. Și am fost cu Alex Dimitriu, care este consilier local în sectorul 5, și am făcut o vizită prin prin sector, ca să vedem ce a făcut și ce n-a făcut. Și am văzut școli închise de 10 ani, am văzut piețe închise de 10 ani.”