Nicușor Dan: Gabriela Firea a avut 4 ani și jumătate de mandat să ia banii europeni, să facă conducte și să aducă tramvaie. Și nu i-au ajuns 4 ani și jumătate!

a răspuns acuzațiilor care au fost făcute la adresa lui, și anume că toate realizările sale s-au făcut pe niște bani și proiecte ale . Declarațiile le-a făcut în cadrul emisiunii Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.

„Noi am fost într-o campanie electorală în 2016 și atunci a câștigat doamna Firea și în campania aceea electorală, fiecare dintre noi, și cu domnul Predoiu, am zis că vom lua fonduri europene, dacă vom câștiga Primăria. Vom lua fonduri europene, vom repara conducte și vom aduce tramvaie. Deci doamna Gabriela Firea a avut 4 ani și jumătate de mandat să ia banii ăia europeni, să facă conducte și să aducă tramvaie, și nu i-au ajuns 4 ani și jumătate.

Acum, bineînțeles că eu, venind după cei 4 ani și jumătate, am găsit proiectele într-o anumită stare, dar am reușit să le concretizez. Adică am avut 2023 termen limită să aducem tramvaie, autobuze electrice, le-am adus. Dumneaei a eșuat licitațiile, noi le-am reușit, nu că le-a eșuat, le-a dat cui nu trebuia și CNSC-ul și Curtea de Apel au zis că nu le-a dat cui trebuie și trebuie să le dea altcuiva. Ăsta e motivul pentru care noi le-am făcut și domnia sa nu le-a făcut, pe scurt”, a spus primarul general al Capitalei.