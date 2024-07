Nicușor Dan: Mi-e greu să cred că o să rămână în cursă Cătălin Cîrstoiu. Delimitarea PSD s-a accentuat / În mod natural simpatizanții PSD s-au dus către Piedone și cei ai PNL, o parte dintre ei, au venit către mine (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit despre alegerile locale din 9 iunie, vineri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a spus că îi este „greu” să creadă că actualul său contracandidat din partea PSD-PNL, Cătălin Cîrstoiu, va rămâne în cursă.

Nicușor Dan, pe B1 TV: Mi-e greu să cred că o să rămână în cursă Cătălin Cîrstoiu

Primarul consideră că „delimitarea PSD de Cătălin Cîrstoiu s-a accentuat”.

„În primul rând, ce vorbeam eu ieri de delimitarea PSD de Cătălin Cîrstoiu s-a accentuat azi sau, în fine, aseară, cu declarațiile lui Marcel Ciolacu, deci mi-e greu să cred că o să rămână în cursă Cătălin Cîrstoiu. Atunci o să apară un candidat comun sau câte un candidat al celor două partide, e un pic ridicol că mai sunt șapte săptămâni până la alegeri și noi nu numai că nu vorbim de programe, nu știm nici care sunt candidații”, a declarat Nicușor Dan.

„În funcție de asta, o să vedem ce o să susțină oficial cele două partide, însă în condițiile în care nici PNL, nici PSD nu au venit cu un candidat care să atragă publicurile lor, în mod natural simpatizanții PSD s-au dus către Cristian Popescu Piedone și simpatizanții PNL, o parte dintre ei, au venit către mine”, a adăugat edilul.

Nicușor Dan: Discuții neoficiale am tot avut cu toată lumea

Întrebat dacă a purtat discuții oficiale cu PNL în această perioadă, Nicușor Dan a spus: „Eu sunt om politic și nu caut scandalul. Dimpotrivă, îmi place dialogul și evident că discut cu multă lume. Discuții oficiale nu am avut. Discuții neoficiale am tot avut cu toată lumea, da. Dacă coaliția o să aibă un candidat, în mod evident mesajul oficial al fiecăruia din cele două partide o să fie să susțină acel candidat. Ce o să facă votanții, așa cum am spus, în alegerile într-un singur tur există votul util și oamenii se orientează către primii doi candidați care au șanse să câștige”.