Nicușor Dan: PSD și PNL au acum majoritatea în Consiliul General. Vineri vor veni cu un amendament și bugetul Capitalei o să treacă (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, s-a arătat încrezător că de noua majoritate PSD-PNL în Consiliul General al Municipiului București privind bugetul orașului pe anul acesta va fi depășit în ședința de vineri, 22 martie.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Nicușor Dan, despre discuțiile pe buget cu noua majoritate PSD-PNL din CGMB

„O să avem mâine la 10.00 o ședință de Consiliu General. Avem o nouă majoritate, aceasta s-a constituit foarte de curând, alaltăieri, că până acum aveam 3 grupuri politice care nu prea discutau între ele: USR-PMP, PNL și PSD. Nici PSD și PNL nu discutau între ele până alaltăieri, când a fost acea mare întrunire.

Acum ei au creat un amendament cu care vor veni mâine în ședința de Consiliu General și o să facă niște modificări la bugetul pe care eu l-am propus și bugetul o să treacă.

În 2021, 2022 și 2023 am avut discuția asta preliminară (…) cu majoritatea care mă susținea – USR, PMP, PNL – și agream pe niște linii mari, puneam în dezbatere și apoi mai corectam puțin și votam. Anul ăsta, PNL mi-a spus de la început că nu vrea să participe la construcția asta și atunci am făcut proiect de buget cu USR și PMP. Apoi PSD a spus că nu participă la nicio discuție și dintr-o parte în alta, ceea ce nu avea sens.

Ne-am tot învârtit așa până a apărut noua majoritate care poate să vină cu orice fel de amendament. Am avut o discuție și le-am spus de unde să nu taie pentru a afecta funcționarea serviciilor. S-a și întâmplat asta, adică a fost OK, numai că am pierdut două săptămâni toți”, a explicat Nicușor Dan.

Cum se va descurca Nicușor Dan cu un CGMB ostil dacă va câștiga încă un mandat la Primăria Capitalei

Acesta a mai susținut că după alegeri, dacă va câștiga un nou mandat de primar general, va găsi cu noul Consiliu General o formulă de împărțire a atribuțiilor astfel încât administrația să nu fie blocată.

„Există o alianță și un partid care mă susțin. USR, PMP, Forța Dreptei și REPER și construirea majorității va începe cu partidele care mă susțin. Dar vom găsi o formă ca să existe o majoritate, să nu pierdem mult timp cu conflicte din astea”, a mai declarat Nicușor Dan.