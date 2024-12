Nicușor Dan spune că speră să se retragă Elena Lasconi din cursa prezidențială: Am votat-o pe 24 noiembrie

Nicușor Dan, primar al Capitalei și , a dezvăluit că a votat-o pe Elena Lasconi la alegerile din 24 noiembrie, dar a recunoscut că speră că liderul USR se va retrage din cursa prezidențială care are loc în 2025.

Nicușor Dan a votat-o pe Elena Lasconi pe 24 noiembrie

Întrebat duminică la pe cine a votat în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie, Nicușor Dan a răspuns: „Am anunțat că voi vota un candidat de dreapta”.

„Ludovic Orban s-a retras. Au rămas doi. Și pentru că între Elena Lasconi și Nicolae Ciucă am văzut că s-a format, câteva zile mai devreme, un curent în mediile sociale care a mers către Elena Lasconi, am considerat că Elena Lasconi are mai multe șanse să intre în turul doi (prezidențial) și am votat-o.”, a continuat primarul Capitalei.

Nicușor Dan speră că Elena Lasconi se va retrage din cursa prezidențială

Nicușor Dan a precizat că nu i-a cerut acest lucru Elenei Lasconi. Când realizatoarea emisiunii i-a spus că totuși speră la acest lucru, el a confirmat: „Bineînțeles”.

Totodată, candidatul independent a precizat că nu a mai apucat să aibă o discuție cu PNL pentru o eventuală susținere întrucât negocierile pentru formarea noului Guvern au presupus și desemnarea unui candidat comun la prezidențiale – pe care PSD, PNL și UDMR l-au stabilit între timp în persoana lui Crin Antonescu.

„Discuția n-a avut loc pentru că negocierile pentru formarea guvernului au inclus și desemnarea unui candidat comun și n-a mai fost timp pentru tipul ăsta de discuții și după cum știți foarte bine, a existat o opoziție (…).

În opinia mea, cel puțin câteva săptămâni de acum încolo, până când o să vedem cum evoluează candidații, această discuție nu mai nu mai este de actualitate (…).

Și, bineînțeles, pe noi toți ne evaluează cetățenii și sper la o campanie în care oamenii să înțeleagă ce a făcut fiecare dintre candidați în viața lui și ce aptitudine are și care e direcția mai bună pentru România”, a mai declarat Nicușor Dan.