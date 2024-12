Nicușor Dan: Sunt de acord cu parteneriatul civil / Am fost destul de bumbăcit ca președinte al USR de dezbaterea legată de familie, din ambele direcții

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, a precizat că este de acord cu parteneriatul civil, dar s-a arătat de părere că în ceea ce privește recunoașterea căsătoriei între persoane de același sex este vorba despre „o dezbatere pe care societatea trebuie să o aibă”.

Nicușor Dan, despre parteneriatul civil și cuplurile de același sex

Întrebat marți la Europa FM cum se poziționează în ceea ce privește cuplurile LGBTQ+, candidatul la prezidențiale a explicat: „Ceea ce am spus ieri, unul din lucrurile pe care eu cred că Președintele trebuie să le facă, partea de mediere, este să reușească în chestiuni în care bineînțeles că opiniile sunt greu de conciliat, să reușească să extragă din toate părțile acele exagerări și să reducă chestiunea la cele care sunt legitime și care pot să fie înțelese și acceptate de partea cealaltă, pentru că noi am văzut dezbaterea asta, legată de familie, cred că 2018 a fost și a fost extrem, extrem de violentă, prin cuvinte, nu prin forță fizică, și a fost extrem de puțină înțelegere între cele, atunci, două tabere. Eu am încercat să îi înțeleg și pe unii, și pe ceilalți, fiecare dintre ei având o percepție”.

„Am fost destul de bumbăcit ca președinte al USR în 2017 de această dezbatere, din ambele direcții”, a continuat Nicușor Dan.

Este de acord cu parteneriatul civil

Întrebat dacă ar fi de acord cu parteneriatul civil, el a confirmat: „Sunt de acord cu parteneriatul civil”.

Totodată, întrebat despre recunoașterea căsătoriei între persoane de același sex, Nicușor Dan a explicat: „Bun, asta e o dezbatere pe care societatea trebuie să o aibă. Nu m-am poziționat atunci, nu o să mă poziționez acum”.