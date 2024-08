O investiție importantă în Sfântu Gheorghe nu e finalizată nici după 4 ani. Primar: Eu chiar am crezut că aici lucrurile nu merg pentru că Bruxelles-ul pune condiții. De fapt, instituții ale statului pun bețe în roate și blochează investițiile

Lucrările de reabilitare și modernizare a internatului Colegiului Național „Mihai Viteazul” (CNMV) din Sfântu Gheorghe trebuiau finalizate în urmă cu patru ani, dar acest lucru nici acum nu s-a întâmplat. Prin urmare, elevii vor fi nevoiți și în noul an școlar să învețe în alte unități de învățământ, dat fiind că sălile de clasă din clădirea internatului nu au putut fi puse în funcțiune.

În acest moment, totul e la mâna instanțelor de judecată. Autoritățile locale au pe rol mai multe procese cu firma din Cluj care a câștigat licitația după ce, anul trecut, Primăria a reziliat contractul, dar constructorul a refuzat să părăsească şantierul.

Antal Árpád, despre lucrările de la internatul CNMV

Primarul Antal Árpád a declarat, pentru , că a cerut ca școala, comitetul de părinți să facă o cerere pentru a participa la aceste procese, poate astfel instanța va lua o decizie mai repede. Altfel, procesele dintre firme și instituții pot dura și un deceniu.

„Eu pot să iau o decizie în momentul în care instanțele decid, dar eu nu am nicio influență pentru rapiditatea cu care instanțele decid. Avem multe procese, dar dacă instanțele fac ceea ce fac, și dacă firma face ceea ce face, nici peste 10 ani nu o să meargă copiii la școală acolo. (…) Din experiența altor instituții în procese similare – Consiliul Județean cu Galeria de Artă, cu Biblioteca – sunt procese care durează de 14 ani. La Galeria de Artă, după 14 ani s-a ajuns la finalul unui proces asemănător. A fost aceeași situație: un conflict între autoritate și o firmă”, a afirmat Antal Árpád.

Primarul din Sfântul Gheorghe a mai afirmat că am ajuns în această situație și pentru că Legea achizițiilor publice nu permite deocamdată eliminarea firmelor neserioase din sistem, așa că ele pot participa la noi și noi licitații: „În Ungaria, de exemplu, ai făcut un contract, firma nu ți-a făcut, pui acolo o observație cu care, practic, o scoți din sistemul de achiziții publice și nu mai poate să participe. Și atunci, evident că fiecare firmă vrea să își facă treaba”.

Antal Árpád: Investițiile se fac greu pentru că instituțiile statului se faultează reciproc

În opinia primarului, investițiile se fac greu în România pur și simplu pentru că instituțiile statului își pun bețe-n roate unele altora.

„Până nu am început să merg pe la Bruxelles și să am contacte cu câțiva oameni care iau decizii, eu chiar am crezut că aici lucrurile nu merg pentru că Bruxelles-ul pune niște condiții, dar Bruxelles nu ne pune niște condiții la achiziții publice, la niște instituții ale noastre care ne blochează investițiile. Anumite instituții din această țară nu aplică la fel legea în fiecare județ, și pot să vorbesc și despre ISU, și despre Cultură. Instituții ale statului, per general, blochează investiții ale statului în această țară.

Deci investițiile statului în această țară merg prost pentru că alte instituții ale statului pun bețe în roate, pornind de la niște solicitări de săpături arheologice dacă vrei să duci curentul electric din punctul A în punctul B. A venit la mine cineva care a făcut o investiție în Sfântu Gheorghe și mi-a spus că l-au costat de două ori mai mult lucrările de arheologie decât investiția în sine.

Într-o țară normală, aceste costuri sunt suportate de stat, nu de omul care face ceva. Nu mi se pare normal ca un cetățean care vrea să construiască o casă să cheltuie bani pentru niște săpături arheologice, în condițiile în care nu e treaba lui. La fel e și în cazul ISU, care îți dă o autorizație pentru a construi ceva, ți-o dă cum ți-o dă, te blochează jumătate de an, îți face recepția, spune că ai făcut așa cum te-a autorizat dar după aceea nu îți dă autorizația de funcționare. Cum e posibil așa ceva?”, a mai declarat primarul Antal Árpád pentru We Radio Sfântu Gheorghe.