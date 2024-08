Oana Țoiu (USR), despre noua lege a pensiilor: „Contribuțiile nu pot să fie șterse cu buretele când pensiile speciale cresc înzecit” (VIDEO)

Deputata USR Oana Țoiu a criticat noua lege a pensiilor, într-o intervenție pentru emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin. Aceasta a precizat că USR a fost singurul partid care s-a opus nedeptăților pe care noua lege a pensiilor le creează pentru o parte din pensionari care au muncit în condiții grele:

“Nu doar că am arătat aceste nedreptăți dar am depus și amendamente în comisii, au fost și pensionari și asociații ale nevăzătorilor, ale pompierilor civili, ale salvamontiștilor, multiple organizații reprezentative care au venit să explice nedreptățile din aceste lege.

Le-am susținut amendamentele. Am votat împotriva acestor nedreptăți. Suntem singurul partid care am votat împotriva lor și am depus la sfârșitul sesiunii parlamentare trecute o lege dedicată grupelor de muncă ca să putem să avem această dezbatere unde își are locul, în Parlament, ca să avem această dezbatere să poată fi corectată. La avremea respectivă ar fi putut fi corectată chiar înainte de deciziile de recalculare și de modificare a plății în septembrie, acum sperăm ca măcar în prima sesiune parlamentară și ceilalți parlamentari să acorde prioritate acestor subiecte.

Contribuția oamenilor trebuie să fie principalul element în stabilirea pensiei lor. Dacă au fost contribuții suplimentare așa cum au fost în cazul grupelor de muncă, aceste contribuții nu pot să fie șterse cu buretele când pensiile speciale cresc înzecit”.