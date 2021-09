Oficial: AUR începe strângerea de semnături pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîțu: „Vom reuși să strângem și voturile necesare” (VIDEO)

Partidul AUR (Alianța pentru Unirea Românilor) este hotărât să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu, la începutul noii sesiuni parlamentare. Decizia vine pe fondul creșterii explozive a prețurilor, în special a celor la utilități, a ezitării din partea PSD și a tensiunilor dintre PNL și USR-PLUS. George Simion și Claudiu Târziu au făcut anunțul miercuri, 1 septembrie.

„La nivel național de conducere am decis depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvenrului Cîțu acum, în primele zile ale sesiunii parlamentare. Am inițiat dialoguri cu parlamentari din toate partidele politice. Considerăm că Guvernul Cîțu trebuie să părăsească cât mai repede Palatul Victoria, pentru că este un pericol la adresa românilor”, a declarat George Simion.

Moțiunea de cenzură anti-Guvernul Cîțu: „Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi”

Liderii AUR sunt încrezători că vor reuși să strângă și semnăturile, și voturile necesare pentru demiterea cabinetului Cîțu.

„Vine iarna, o perioadă în care se anunță acturi duble-triple la energie, la gaz, la curent (….) Nu putem să lăsăm Guvernul Cîțu să-și bată joc de viețile românilor. Moțiunea noastră se numește ‘Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi’. Vom începe strângerea de semnături astăzi (…)

Din pricina luptei de putere din PNL-USR-PLUS sunt divergențe, nu vrem să așteptăm 25 septembrie – 5 octombrie, până când se va lămuri care grupare este mai puternică (…) Textul moțiunii are 18 pagini, am cuprins multe dintre motivele pentruc are Guvernul Cîțu trebuie să plece. Cred că vom reuși să strângem semnăturile și voturile necesare (…)”, a mai declarat Simion.