Papahagi: Nu sunt unii mai patrioți decât alții doar pentru că o clamează toată ziua / AUR e un partid antiromânesc, vândut rușilor. Așa mult dorește binele României, că a vrut să ne arunce în brațele Rusiei, puterea de care de 200 de ani ne chinuim să scăpăm (VIDEO)

Filologul și eseistul Adrian Papahagi a vorbit, de Ziua Națională a României, despre patriotism, ce înseamnă acesta cu adevărat și cum se manifestă dragostea de țară. El i-a criticat pe cei care-și disprețuiesc și ironizează țara, dar și pe cei care mint și pretind în fals că sunt patrioți pentru a obține diverse avantaje electorale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Adrian Papahagi, despre dragostea de țară și patriotismul adevărat

„Patriotismul pentru mine e o dragoste firească, cum e dragostea de mamă. De altfel, patria vine de la pater, de la tată, cum limba maternă vine de la mamă. Deci e vorba aici de o dragoste familială, ca a unui copil pentru părinții săi. Țara e locul în care sunt îngropați străbunicii, bunicii, părinții pentru unii dintre noi, țara e locul în care am crescut și acest peisaj te modelează. Eu am trăit mult timp în străinătate. Când trec dinspre Oradea în Piatra Craiului, peisajul începe să se onduleze, simt că am ajuns acasă. Când ies de acolon simt că nu mai sunt la mine în țară. Deci e și un peisaj care te modelează. E o dragoste firească.

Acum, dragostea asta nu poți să o împingi până la viol sau până la incest. Patriotismul înseamnă să-ți iubești țara, dar firesc, nu jefuind-o sau să pretinzi că o iubești atât de mult încăt să o confiști. Nu e o dragoste confiscatoare.

Nimeni nu are copyright sa trademark pe patriotism, nimeni nu poate confisca patriotismul. Nu sunt unii mai patrioți decât alții numai fiindcă o clamează toată ziua și, eventual, mai așteaptă pentru asta voturi, sau pensii sprciale, sau privilegii pentru țară. Suntem cu toții patrioți!”, a declarat Adrian Papahagi.

Profesorul a explicat apoi că sunt două feluri de a distruge patriotismul: „una caricaturizându-l grotesc și transformându-l în naționalism din ăsta foarte grotesc, a doua detestându-ți, disprețuindu-ți sau batjocorindu-ți țara. Mă enervează la culme cei care spun ”Românica”, de pildă… Ceva mai de prost gust, mai nesimțit nu am auzit niciodată”.

„Nu suntem o țară nici mai rea, nici mai proastă decât altele, ba dacă ne uităm în urmă, ne dăm seama că am avut un succes istoric fenomenal”, a continuat Papahagi: acum 200 de ani România nu exista, nu exista nici măcar ideea de români ca națiune, iar acum suntem o țară intreagă, iar imperiile între care eram nici nu mai există.

Acesta a mai susținut că România exportă acum mult mai mult decât pe vremea lui Ceaușescu și „românii sunt mai bogați ca nicioodată în istorie”. Ungaria e acum o țară condusă de un semidictator, Rusia a pornit un război barbar, Iugoslavia s-a destrămat, Austria e o țară mult mai mică decât noi, dar „noi suntem aici puternicim importanți pentru Europa de Est, pentru flancul NATO, pentru civilizație”.

„Ce vrem mai mult? Și ne plângem toată ziua… Pe mine asta mă exasperează, ce ne tot plângem atât? Sigur că avem ce critica la țară, la lideri, la noi înșine…”, a continuat Papahagi.

Acesta a mai susținut că a fi patriot în mod realist înseamnă ca fiecare să-și facă treaba bine în domeniul său.

Adrian Papahagi, despre Șoșoacă, Simion și AUR

Profesorul a vorbit apoi și despre Diana Șoșoacă și politicienii din AUR, care se pretind acum ”cei mai patrioți” și ”cei mai români”.

„AUR e un patid care în primul rând Să fim serioși, Șoșoacă face pe față jocul rușilor. În AUR, Claudiu Târziu spunea, când rușii invadau Ucraina, că trebuie să avem relații bune cu rușii. Despre Simion, personalități importante, foști miniștri din Ucraina și Moldova spun că Ce mai vrei de la așa ceva? Partidul acesta, în plus, așa mult vrea binele României că a vrut să ne scoată din civilizație și să ne arunce în brațele puterii de care de 200 de ani ne chinuim să scăpăm, adică Rusia. AUR e un partid antiromânesc. Probabil oamenii aceștia sunt cei mai ticăloși”, a mai declarat profesorul Adrian Papahagi, pentru B1 TV.