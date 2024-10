PMP, Alternativa Dreaptă și PNȚ Maniu-Mihalache intră la alegerile parlamentare sub sigla Forța Dreptei. Eugen Tomac: Bucureștiul are nevoie de parlamentari harnici, care să fie alături de Nicușor Dan (VIDEO)

PMP, Alternativa Dreaptă și PNȚ Maniu-Mihalache, sub sigla Forța Dreptei, și-au depus candidaturile pentru alegerile parlamentare sub sigla Forța Dreptei, a anunțat eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP și totodată cel care va deschide lista la Senat, miercuri, în cadrul unor declarații de presă.

Eugen Tomac (PMP): Bucureștiul are nevoie de parlamentari harnici, care să fie alături de Nicușor Dan

„Partidele noastre, sub sigla Forței Dreptei, și-au depus candidaturile pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc cu prilejul Zilei Naționale, pe 1 decembrie. Bucureștiul este un oraș pe care îl iubim, pe care îl prețuim și mă bucur că reprezentanții Partidului Mișcarea Populară, Alternativa Dreaptă și PNȚ Maniu-Mihalache intră în această competiție electorală sub sigla Forței Dreptei pentru a-i reprezenta pe români, pe bucureșteni, în Parlamentul României. Sunt onorat că pot, în calitate de președinte PMP, reprezenta partidul meu și, evident, le mulțumesc colegilor pentru că m-au desemnat pentru a deschide lista la Senat”, a declarat Eugen Tomac.

„Bucureștiul are nevoie de parlamentari harnici, care să fie alături de primarul general Nicușor Dan. În ultimii patru ani de zile, am fost alături în majoritățile care l-au susținut și sprijinit pe primarul general Nicușor Dan. L-am susținut la alegerile locale și evident că îi vom fi parteneri și din Parlament. Bucureștiul are nevoie de legi, de parteneri care să îl susțină în dezvoltarea sa în mod special împotriva celor care vor stagnarea, așa cum face PSD în prezent”, a adăugat liderul PMP.