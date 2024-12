Poate Curtea Constituțională să invalideze alegerile prezidențiale după finala de duminică? Unde „va fi dezlegarea problemei” în opinia lui Tudorel Toader (VIDEO)

Tudorel Toader a vorbit despre alegerile prezidențiale, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și a comentat cazul dezvăluirilor făcute de CSAT în cazul lui Călin Georgescu.

Tudorel Toader, pe B1 TV, despre Călin Georgescu și poziția CCR

Întrebat dacă există posibilitatea ca alegerile să fie invalidate de către CCR după finala prezidențială de duminică, Tudorel Toader a spus: „Eu înainte de toate aș vrea să îmi exprim nedumerirea. Probabil că a fost o strategie a CSAT de a desecretiza atât de târziu documentele pe care le aveau și despre care știau că au astfel de informații, de natură să releve un anumit fenomen. Plus de asta, ni s-a spus în spațiul public faptul că respectivele documente au fost înaintate Parchetului imediat. De la Parchet am aflat ieri că abia aseară le-a primit. Este ceva care nu se corelează, nu știu dacă este o strategie sau altceva, să nu spun neglijență”.

„În tot cazul, Parchetul are competența de a verifica dacă respectivele acte, respectivele fapte întrunesc trăsăturile unei infracțiuni și care anume. Parchetul are competența să ia măsurile de rigoare. Sub aspectul întrebării dumneavoastră, vă rog să observați, mai avem trei zile până la alegeri, alegerile se vor desfășura, pentru că orice ar face Parchetul, în două-trei zile, o soluție nu se poate da, o soluție legală”, a a adăugat fostul ministru al Justiției.

„În ziua de duminică, de luni, de marți, următoarele de după alegeri, toată lumea va citi și articolul 146, litera i, din Constituție, care spune astfel, „Curtea Constituțională veghează la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului și confirmă rezultatele acestuia”. Prin urmare, avem un text de rang constituțional (…), avem textele din legea specială privind alegerea Președintelui, din legea 370/2004 cu modificări, mai avem și multă jurisprudență a Curții Constituționale, cea referitoare la alegerea Președintelui. Aici va fi dezlegarea problemei. Sigur, Curtea va decide, dar va decide și în funcție de informațiile pe care le va primi”, a continuat el.

„Autoritățile competente, că e Parchet, că e SRI, că e divizia de apărare a Constituției din cadrul SRI, vor furniza sau nu informații convingătoare de natură să determine decizia Curții Constituționale, să o determine în sensul exigențelor constituționale, sau nu? Aici va fi dezlegarea”, a mai spus Tudorel Toader.