Marcel Ciolacu: Am un prieten foarte bun, decan la o importantă facultate din Bucureşti, care, în fiecare dimineaţă, îmi scrie: ‘Jos, Guvernul!’. Eu aşa rezist. Mă simt foarte bine

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la Deva, la Conferinţa Judeţeană a PSD, că are un prieten foarte bun, decanul unei importante faculăți din București, care în fiecare dimineaţă îi scrie „Jos, Guvernul!” și chiar nu îl deranjează deloc acest lucru, informează .

„Am un prieten foarte bun, decan la o importantă facultate din Bucureşti, care în fiecare dimineaţă îmi scrie: ‘Jos Guvernul!’. Eu aşa rezist. Mă simt foarte bine. Şi rog pe toţi prietenii şi pe dumneavoastră când îmi scrieţi pe whatsapp, pe sms, nu mă deranjează dacă în loc de ‘salut, Marcel’ începeţi cu ‘jos, Guvernul!’. E un mod de a te autoapăra”, a declarat Ciolacu.

Ciolacu, despre actuala coaliţie cu PNL

Marcel Ciolacu a vorbit şi despre actuala coaliţie cu PNL, spunând că a fost necesară pentru coerenţa guvernamentală.

„Am intrat în această coaliţie (…), cred că dacă nu intram, acum aveam 60%. Şi la ce ne folosea? La ce ne folosea să avem 60% şi să avem o ţară cu fondurile europene blocate, o ţară care era într-o criză socială, o ţară şi o guvernare care nu-şi găseau eficienţa. Am intrat cu inima deschisă, susţinut de colegii mei şi am reuşit să aducem o coerenţă guvernamentală împreună cu celălalt partid cu care formăm coaliţia, cu PNL. Şi asta nu înseamnă, şi aici nea Paul (Paul Stănescu, n.r.) are rolul lui cel mai important, nu înseamnă că eu, Marcel Ciolacu, voi lua o decizie care va dăuna PSD. Nu înseamnă că vom trăda PSD. Să fii responsabil şi să iei o astfel de decizie într-un moment delicat nu e o ruşine”, a afirmat preşedintele PSD.