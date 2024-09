Președintele lituanian Gitanas Nauseda, reales în funcție. Iohannis: Aştept să continuăm cooperarea excelentă

l-a felicitat, luni, 27 mai, pe omologul lituanian, Gitanas Nauseda, după ce acesta a fost reales în funcţie.

Președintele României i-a transmis lui , , că așteaptă să continue coooperarea excelentă.

„Felicitări, Gitanas Nauseda, la câştigarea celui de-al doilea mandat ca preşedinte al Lituaniei. Aştept cu nerăbdare să continuăm cooperarea excelentă România – Lituania ca partenere UE şi aliate NATO, în contextul în care ne confruntăm cu numeroase provocări în regiune şi în lume”, a scris Klaus Iohannis.

Congratulations to for winning a second term as President of Lithuania! I am looking forward to continuing the excellent cooperation between Romania and Lithuania, as EU partners and NATO Allies, as we confront the numerous challenges in our region and worldwide.

