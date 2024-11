Primarul din Gorj care a provocat accidentul de duminică a ieșit pozitiv la testul pentru droguri

Primarul comunei gorjene Stejari, Robert Păiuşi (39 de ani), cercetat de poliţişti după ce a provocat un accident duminică, s-ar fi aflat în momentul respectiv sub influenţa a anunțat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj.

Amintim că primarul în vârstă de 24 de ani, apoi a părăsit locul accidentului. Victima a fost transportată la spital.

Primarul care a provocat accidentul de duminică ar fi fost drogat

După testarea la locul accidentului, Robert Păiuşi a fost condus la un spital pentru recoltarea de probe biologice.

„În urma testării şoferului cu aparatul din dotare au reieşit indicii cu privire la posibila prezenţă a substanţelor psihoactive. Menţionăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, persoana fiind condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanţe interzise”, au transmis reprezentanţii IPJ Gorj, citați de

Primarul e acum cercetat pentru vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.

După accident, primarul nu a considerat că e ceva „uau” încât să sune la poliție

Totul s-ar fi petrecut în urma unui incident de campanie între primar şi susţinătorii AUR.

Într-o filmare postată pe pagina lui de Facebook, Robert Păiuşi spune că femeia n-a pățit nimic: „Sunt bine, am înţeles că persoana care spune că am lovit-o nu are nicio leziune, nici la mână, nici la coaste, a ajuns acasă mai devreme. (…) Ca să vă daţi seama unde s-a ajuns şi ce campanie fac ei (AUR – n.r.)”.

El a mai susținut că atunci când a ajuns la primărie și-a dat seama că oglinda era doar „sărită din clipsuri” și că nu a considerat că este ceva „uau” încât să sune la poliție.