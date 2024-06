Primarul Sectorului 3 îl acuză pe primarul general că blochează lucrările la bd. Dudești / Nicușor Dan: Bulevardul e în administrarea PMB / Robert Negoiță: Lucrurile acestea se vor regla în justiție (VIDEO)

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, l-a acuzat pe primarul general Nicușor Dan că blochează lucrările pentru extinderea bulevardului Dudești. De partea cealaltă, Nicușor Dan spune că bulevardul este în administrarea Primăriei Municipiului București, nu a Sectorului 3.

Cei doi oficiali au comentat situația, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

Conflict între Robert Negoiță și Nicușor Dan pe tema bulevardului Dudești

Robert Negoiță: „Domnul primar general face o confuzie, dar, mă rog, nu e singura zonă în care dumnealui este foarte confuz. Nu e curtea dumnealui, deci ce e în curtea dumnealui are dreptate, nu putem intra în curtea dumnealui să facem ceva, nici măcar curățenie. Nu îi place foarte mult ordinea, curățenia, progresul domnului primar general și noi înțelegem treaba asta, dar în curtea dumnealui nu ne băgăm, dar când discutăm de domeniul public, când discutăm de lucrări care sunt absolut necesare în acest oraș, haideți să le facem! Am înțeles cu toții că Primăria Generală nu e în stare să facă ceva, dar să înțeleagă că nu e bine să îi oprească pe cei care sunt în stare, care pot face ceva. Bulevardul Dudești trebuie neapărat reabilitat și trebuie neapărat lărgit. Eu am avut această discuție cu domnul primar general acum trei ani de zile și a promis că ni-l dă nouă în administrare”.

Nicușor Dan: „Există o lege în țara asta. Legea spune să cheltuiești banul public acolo unde tu ești administrator. Domnul Negoiță nu e administrator. Într-adevăr, a făcut o solicitare, i-am spus oficial că trebuie să solicite un PUZ, să solicite drept de administrare, dar nu te apuci să lucrezi fără să n-ai niciun act, cum a făcut de sute de ori. Asta e tot”.

Robert Negoiță: „Lucrurile acestea se vor regla în justiție. Domnul primar general, în afară de faptul că nu e în stare să facă ceva în acest oraș, și blochează pe cei care pot face, care sunt în stare să facă ceva”.

Nicușor Dan: „Acest bulevard este în administrarea Primăriei Municipiului București. Primăria Sectorului 3 nu are niciun fel de drept de administrare. În consecință, nu are drept să emită autorizația de construire pe care a emis-o ilegal, dar n-ar fi prima, sunt sute pe care le-a emis. Când o să vină să solicite un PUZ, dar un PUZ nu înseamnă să faci așa, niște desene, trebuie să soliciți un aviz de oportunitate, acest aviz trebuie să treacă printr-o comisie, comisia trebuie să spună că e oportun, după care trebuie să iei alte avize, dar nu te poți apuca așa, să lucrezi pur și simplu că vrei tu”.