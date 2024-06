Primarul Sectorului 4 a lansat nodul intermodal de la Eroii Revoluției. Daniel Băluță: Tot ce am construit a avut la bază conceptul de Bauhaus european. Numele final pe care îl are întregul ansamblu este „Poarta Eroilor” (VIDEO)

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a lansat nodul intermodal din zona Piața Revoluției și a vorbit despre detaliile și efectele proiectului, miercuri, într-o conferință de presă.

Daniel Băluță a lansat nodul intermodal de la Eroii Revoluției

Primarul Sectorului 4 a precizat că noul nod intermodal „reușește să facă legătura între stațiile STB și stația de metrou Eroii Revoluției 1, «Eroii Revoluției 1» pentru că peste șapte ani de zile va exista aici și Eroii Revoluției 2, ca parte componentă a magistralei M4 de metrou”.

„Această resistematizare a zonei a avut două componente extrem de importante – una în mod clar și cert legată de infrastructură. De altfel, vedeți că deja în această intersecție circulația este ameliorată substanțial. Era o zonă de blocaj major. S-a intervenit pe toate străzile conexe, s-a intervenit la nivelul catenarei. Am făcut inclusiv o expropriere aici pentru că în mijlocul acestui loc plin de istorie trona un magazin de piese auto, cu o parcare în centrul lui”, a adăugat Daniel Băluță.

Daniel Băluță: Numele final pe care îl are întregul ansamblu este „Poarta Eroilor”

„Tocmai pentru că suntem în exercițiul 2021-2027, un exercițiu financiar al Uniunii Europene, și pentru că în tot ceea ce am construit până acum am avut la bază conceptul de Bauhaus european, pe lângă această componentă incluzivă și de durabilitate pe care acest nod intermodal o are, a apărut și necesitatea unei componente de estetică”, a continuat edilul.

„Spun acest lucru pentru că aici, în această zonă, sunt trei cimitire: Cimitirul Eroilor, pe de o parte, Cimitirul Bellu, pe de altă parte, și Cimitirul Evreiesc. Așadar, din punct de vedere arhitectural, dar și din punct de vedere istoric, aceste componente au trebuit să fie și ele integrate, astfel încât împreună cu specialiști avizați de Ministerul Culturii, cu aviz de la Ministerul Culturii, am construit împreună cu firma de arhitectură acest concept”, a adăugat primarul Sectorului 4.

„Numele final pe care îl are întregul ansamblu este «Poarta Eroilor». De aceea, astăzi, alături de noi se găsesc doi veterani de război, tocmai pentru că este normal ca din ce în ce mai multe puncte și din ce în ce mai multe locuri din București să aibă componente care să aducă respect celor care au făcut atâtea eforturi pentru România, celor care și-au dat viața pentru România”, a mai spus Daniel Băluță.