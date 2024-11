PSD a inițiat o comisie de anchetă privind cheltuielile prezidențiale. Florian Bodog: Niciodată PSD nu a avut o relație bună cu Klaus Iohannis (VIDEO)

Liderul senatorilor PSD, Florian Bodog, a vorbit despre comisia parlamentară referitoare la cheltuielile prezidențiale, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru, și a spus că social-democrații nu au avut niciodată o relație bună cu președintele Klaus Iohannis.

Florian Bodog (PSD), pe B1 TV, despre comisia de anchetă privind cheltuielile lui Klaus Iohannis

„Niciodată PSD nu a avut o relație bună, personală, cum ar veni, cu domnul Iohannis, poate vă aduceți aminte de remarcile domniei sale (…), însă în momentul de față există o solicitare din partea opiniei publice, o solicitare mare din partea opiniei publice, de a avea acces la ce s-a întâmplat, de a avea acces la datele cu privire la cheltuielile făcute de Administrația Prezidențială, iar Administrația Prezidențială a refuzat să pună la dispoziția opiniei publice aceste date”, a declarat Florian Bodog.

„Și atunci, împreună cu colegii de la Camera Deputaților, eu am discutat cu liderul de grup și am discutat cu colegii noștri senatori și deputați, și am pregătit un astfel de demers”, a adăugat liderul senatorilor PSD.

„Obiectivele comisiei sunt, printre altele, să scoatem la iveală motivele care au dus la secretizarea documentelor cu privire la cheltuielile Administrației Prezidențiale, precum și a bazei legale în care s-a făcut această secretizare, sumele achitate de Administrația Prezidențială în vederea închirierii de avioane private de lux, utilizate în cadrul deplasărilor externe și interne ale Președintelui, sumele achitate de Administrația Prezidențială pentru plata cazării în străinătate în condiții deosebite, numărul total de deplasări externe efectuate pe perioada 2014-2024 și cheltuielile totale, cheltuieli efectuate în vederea reamenajării preferențiale a spațiilor de locuit puse la dispoziție Președintelui, conform legii, generate de hobbyurile și preferințele Președintelui, și cheltuielile efectuate cu amenajarea terenurilor de golf, a Vilei Lac 3 și a vilei de protocol de la Neptun, precum și cheltuielile pentru renovarea Vilei Lac 3. Toate aceste cheltuieli trebuie să subliniem că sunt făcute din bugetul de stat”, a precizat Florian Bodog.