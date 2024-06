PSD câștigă 27 de Consilii Județene, PNL 11 iar UDMR va avea șefi de CJ în patru județe

Conform rezultatelor parțiale oferite de Biroul Electoral Central, PSD a obținut 27 de , PNL a obținut 11, iar UDMR 4 Consilii Județene. Primăria Capitalei a fost câștigată de către Nicușor Dan, candidat independent.

Există și câteva surprize

Rezultate parțiale CJ Alba: I. DUMITREL – 51,23% (PNL) – C. MUREȘAN – 24,12% (PSD)

Rezultate parțiale CJ Arad: A. CIONCA – 38,19% (PNL) – M. FIFOR – 26,29% (PSD)

Rezultate parțiale CJ Argeș: I. MÎNZÎNĂ 43,97% (PSD) – R. PERIANU 22,78% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Bacău: P. BREAHNĂ – 39,67% (PSD) – M. FECHET – 28,82% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Bihor: I. BOLOJAN 57,49% (PNL) – A. CSEKE 19,27% (UDMR)

Rezultate parțiale CJ Bistrița: E. MOLDOVAN – 51,96% (PSD) – R. SIGHIARTĂU – 33,51% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Botoșani: L. TRUFIN – 42,75% (PSD) V. IFTIME – 40,34% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Brașov: A. VEŞTEA – 40,66% (PNL) – L. PATRAŞCU – 20,85% (PSD)

Rezultate parțiale CJ Brăila: F. CHIRIAC- 50,05% (PSD) – A. POPA – 23,37% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Buzău: L. ROMAŞCANU- 60,63% (PSD) – A. MOCANU – 15,77% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Caraș Severin: F. HURDUZEU- 44,81% (PSD) – R. DUNCA – 36,85% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Călărași: V. ILIUŢĂ – 49,54% (PSD) – V. BARBU – 28,31% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Cluj: A. TIŞE – 39,63% (PNL) – A. CORDOŞ – 15,77% (PSD)

Rezultate parțiale CJ Constanța: F. MITROI – 38,77% (PNL) – C. GRASA – 23,47% (PSD)

Rezultate parțiale CJ Covasna: S. TAMÁS – 69,7% (UDMR) – S. FLOROIAN 7,31% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Dâmbovița: C. ŞTEFAN – 59,63% (PSD) – S. ION- 22,96% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Dolj: D. VASILE – 54,67% (PSD) – N. ROŞCA – 20,98% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Galați: C. FOTEA – 62,44% (PSD) – G. STÂNGĂ – 17,22% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Giurgiu: T. PETCU – 57,44% (PNL) – M. MINA – 25,93% (PSD)

Rezultate parțiale CJ Gorj: C. POPESCU – 45,75% (PSD) – I. IORDACHE – 29,58% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Harghita: B. BIRÓ – 79,53% (UDMR) – L. TŐKÉS – 8,38% (independent)

Rezultate parțiale CJ Ialomița: M. PAVEL – 53,4% (PSD) – D. TELEHUZ – 19,65% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Iași: C. ALEXE – 34,27% (PNL) – P. COJOCARU- 31,56% (PSD)

Rezultate parțiale CJ Ilfov: H. THUMA- 59,37% (PNL) – I. DANCĂ – 19,1% (ADU)

Rezultate parțiale CJ Maramureș: G. ZETEA – 36,67% (PSD) – G. ŞTEŢCO -30,83% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Mehedinți: A. GEORGESCU – 56,16% (PSD) – D. MĂRCULESCU- 24,54% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Mureș: F. PÉTER – 37,17% (UDMR) – D. GLIGA- 22,23% (PSD)

Rezultate parțiale CJ Neamț: D. HARPA – 38,66% (PSD) – G. LAZĂR – 34,03% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Olt: M. OPRESCU – 57,69% (PSD) – I. OPROIU – 20,84% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Prahova: V. NANU – 35,2% (PSD) – I. DUMITRESCU – 26,98% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Satu Mare: C. PATAKI – 43,18% (UDMR) – A. COZMA – 26,55% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Sălaj: S. IANCU – 33,31% (PNL) – F. FLORIAN – 30,4% (PSD)

Rezultate parțiale CJ Sibiu: D. CÎMPEAN – 34,52% (PNL) – B. TRIF – 21,85% (PSD)

Rezultate parțiale CJ Suceava: G. ŞOLDAN – 43,25% (PSD) – G. FLUTUR – 40,74% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Teleorman: A. GÂDEA – 55,46% (77.930) (PSD) – M. ŢOLE- 24,25% (34.076) (PNL)

Rezultate parțiale CJ Timiș: A. SIMONIS – 41,61% (PSD-PNL) – A. NICA – 37,12% (ADU)

Rezultate parțiale CJ Tulcea: H. TEODORESCU- 38,55% (PSD) – G. ŞIŞCU – 28,8% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Vîlcea: C. RĂDULESCU – 53,39% (PSD) – A. SIMION – 23,89% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Vaslui: C. TRIFAN – 45,89% (PSD) – N. TĂTARU – 24,95% (PNL)

Rezultate parțiale CJ Vrancea: N. HALICI – 37,78% (PSD) – D. CIOBOTARU – 36,41% (PNL)