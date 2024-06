Radu Mihaiu, despre investițiile în educație: Am crescut bugetul foarte mult. Astăzi dăm schelele jos de pe 5 grădinițe noi, deci vor fi gata pentru la toamnă. Îmi doresc ca Sectorul 2 să fie un sector în care vrem să ne creștem copiii (VIDEO)

Primarul Sectorului 2, , a vorbit în cadrul emisiunii Politica zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre investițiile pe care le-a făcut în domeniul educației.

„Am crescut bugetul foarte mult”

a precizat că cinci noi grădinițe vor fi gata pentru la toamnă, deși promisese doar patru. De asemenea, a mai spus că a crescut bugetul pentru educație foarte mult.

“Astăzi dăm schelele jos de pe 5 grădinițe noi, 4 am promis și am dat schelele jos de pe 5. Vor fi, deci, gata pentru la toamnă. Așteptăm de la inspectorat, măcar după alegeri, să ne dea și personal, că Inspectoratul e la PSD acum, sper că după alegeri ne dau și persoane, dar am modernizat foarte multe școli, continuăm să modernizăm școli. Avem program de after school la Sectorul 2, avem școală de vară. E o prioritate, avem peste 120 de milioane de euro pentru învățământ, la Sectorul 2, în bugetul de pe anul 2024. Eu îmi doresc ca Sectorul 2 să fie un sector în care să vrem să ne creștem copiii.

Am crescut bugetul foarte mult, cred că am plecat de la 200 de milioane, acum suntem la 600 de milioane alocați bugetar, iar investițiile au crescut de la 70 de milioane la 347 de milioane”.