Radu Mihaiu, după perchezițiile de la Casa Unirea: Toate companiile astea sunt create în scopul de a da o pâine de mâncat unor apropiați politici / Rolul lor ar trebui să fie luat de privați (VIDEO)

Radu Mihaiu (USR), primarul în exercițiu al Sectorului 2, a vorbit despre , miercuri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și susține că „toate companiile astea sunt create în scopul de a da o pâine de mâncat unor apropiați politici”.

Radu Mihaiu (USR), pe B1 TV, după perchezițiile de la Casa Unirea

Întrebat despre , Radu Mihaiu a afirmat: „Toate companiile astea sunt create în scopul de a da o pâine de mâncat unor apropiați politici. E foarte clar că atunci când miza este să fii obedient politic și să aduci bani la partid, este foarte clar că o astfel de companie nu are cum să funcționeze”.

„Am văzut tipul acesta de înființare de companie în multe, multe cazuri, și la București am văzut, sunt atâtea companii municipale total ineficiente, care lucrează mai scump decât privatul, dar ele au fost create pentru a sifona banul public. Este o schemă care se tot repetă și s-a repetat. Noi am tot vorbit împotriva acestei scheme, am avut o înțelegere cu PNL în Consiliul General să desființăm companiile municipale – cele ale USR s-au desființat, cele ale PNL, mult mai puține”, a adăugat edilul.

Radu Mihaiu: Rolul acestor companii ar trebui să fie luat de privați

„La Casa Unirea este evident că a fost pusă acolo din două motive – unu la mână, ca niște oameni să încaseze niște salarii că au prestat la partid și, doi la mână, ca să ducă acolo și să se facă afaceri cu girul statului în favoarea unor apropiați ai partidelor. Din punctul meu de vedere, rolul acestor companii ar trebui să fie luat de privați”, a continuat edilul.