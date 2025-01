Radu Miruță, despre candidatul USR la alegerile prezidențiale: „Eu vă spun că nu vor fi amândoi candidați. Deci nu va candida și Elena Lasconi, și Nicușor Dan” (VIDEO)

Deputatul USR, , a discutat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre situația actuală de pe scena politică, în ceea ce privește candidații la alegerile .

Miruță a exprimat mai multe puncte de vedere cu privire la Crin Antonescu, candidatul din partea coaliției de guvernare, și la contextul politic actual. El a afirmat că parcursul lui Antonescu este identic cu cel al medicului Cîrstoiu pentru Primăria Generală. Miruță a menționat că Partidul Social Democrat discută despre un candidat care ar trebui să reprezinte energia celor patru partide, dar a subliniat că resursele umane sunt reduse în aceste partide.

Miruță, despre Antonescu: „Nu cred că e profil ideal de candidat la alegerile prezidențiale”

De asemenea, Radu Miruță a mai spus că la alegerile prezidențiale nu va candida și Elena Lasconi, și Nicușor Dan, ci doar unul dintre ei.

“Eu văd că tot parcursul pentru domnul Antonescu, până în acest moment, este identic, nu similar, cu parcursul medicului Cîrstoiu pentru Primăria Generală. Două partide urmează să-l desemneze prin mecanisme interne, după aia îl sondează până îl retrag. Faptul că Partidul Social Democrat vorbește cu jumătate de gură, în partid, despre un candidat care ar trebui să reprezinte toată energia celor 3-4 partide, este însă și un semnal. Sigur dacă domnul Antonescu este ce au putut mai mult aceste partide politice, e o dimensiune, din punctul meu de vedere, a resursei umane reduse, care există în aceste 2 partide politice. Domnul Antonescu trebuie să răspundă sau partidele care îl susțin, la vreo 10 ani din CV-ul dumnealui, când a fost dispărut din spațiul public, trăind relaxat, spunea dumnealui, la Bruxelles, declarând, din veniturile soției. Poate fi și asta o variantă, dar nu cred că e profil ideal de candidat la alegerile prezidențiale.

Dacă vedeți că partidele astea mari umblă după candidați și nu-l prea găsesc, uitați-vă că la USR pare că-s vreo 2 candidați. Elena Lasconi, președintele USR, place, nu place a bătut și candidatul PSD, a bătut și candidatul PNL. A luat, veșnica poveste cu 1.700.000 de voturi.

Nicușor Dan este o persoană asociată în percepția publică partidului pe care-l reprezint, USR. Eu vă spun că nu vor fi amândoi candidați. Deci nu va candida și Elena Lasconi, și Nicușor Dan”.

„Ce s-a întâmplat între timp? Eu n-am văzut nicio măsură luată”

Întrebat când se va decide în USR cine va fi candidatul la prezidențiale, Miruță a răspuns:

“Deocamdată, de abia am văzut data alegerilor, știți cum e, ca să faci o foaie de parcurs, trebuie să știi care e destinația. Acum nu știu, a apărut Hotărârea de Guvern, pare că au declarat-o. Deci, deocamdată, povestea cu va apărea am mai auzit-o de 2 ori până acum, aprilie, martie, mai, iunie. (…) vine 1 Mai, vine vacanța de vară, vine toamna, n-avem timp. Deci docamdată, trebuie să vedem Hotărârea de Guvern. Facem și noi analize, să vedem care este cea mai bună ….

E un element major în România, sunt alegeri prezidențiale, sunt 2 persoane care se suprapun peste o parte din publicul care votează cu USR. Nu vom mai avea lipsa de înțelepciune să disipăm voturile între Elena Lasconi și Nicușor Dan, însă eu văd în continuare că lipsește un răspuns în spațiul public. S-au anulat niște alegeri prezidențiale pentru niște informații, care existau în statul român, înainte ca alegerile să înceapă.

Nu a apărut niciun răspuns la întrebarea de ce. Nu a apărut niciun răspuns cu privire la ce s-a întâmplat între timp, și-au băgat unii coada, Rusia, da? Spune CSAT-ul actor statal străin, Rusia și-a băgat coada să influențeze alegerile din România. Așa și? Nu o va mai face data viitoare? Ce am făcut eu între timp? I-am prins, am fost slabi, STS, SRI, SIE, BEC, cine mai era răspunzător de treaba asta … Ce s-a întâmplat între timp? Eu n-am văzut nicio măsură luată. Eu nu am văzut nicio informație cum că ne-am pus un fireware. Că am făcut ceva, e adevărat, nu-i adevărat, dar lipsește informația asta și situația asta este cea care pune paie pe foc și face terenul fertil pentru susținătorii acestui partid izolaționist”.