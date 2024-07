Rareș Bogdan: Dacă TVA crește cu un singur punct, ministrul Marcel Boloș pleacă acasă

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, a declarat, joi, că „dacă TVA crește fie și cu un singur punct, ministrul Marcel Boloș pleacă acasă”.

Bogdan îl avertizează pe Boloș să nu crească TVA

„Nu va crește TVA, ne-am asumat și noi și PSD. Am negociat și nu va crește, am reușit să îi convingem că nu putem crește în nici un caz TVA pentru că i-ar afecta și pe cei cu venituri mici. Deci nu creșterea taxelor e soluția. România nu are problema banilor în acest moment”, a declarat Rareș Bogdan la Antena 3, potrivit

El s-a referit astfel la o declarație mai veche a lui Marcel Boloș, ministrul Finanțelor susținut de PNL, care dădea de înțeles că în cazul unei crize bugetare ar putea fi majorată TVA.

Boloș: Noile măsuri fiscale vor intra în vigoare, probabil, din 1 iulie 2025

Amintim că, acum câteva săptămâni, Marcel Boloș că „2024 este anul fără impozite și taxe” și că „noile măsuri fiscale se vor lua, probabil, în prima jumătate a anului 2025”.

„Vorbind realist, cred că în prima jumătate a anului 2025 se vor lua măsurile fiscale care, probabil, vor intra în vigoare începând cu 1 iulie 2025. Acest lucru rămâne de văzut, ce va stabili noul guvern, dar 2024 este anul fără impozite și taxe”, a insistat Boloș.

La începutul acestei luni, și premierul Marcel Ciolacu : „Exclus! Nici vorbă să mărim taxele. Pe domnul Boloș l-am rugat să comunice mai puțin. Dânsul se refera la Jalonul 207, care se referă la sistemul fiscal. Eu sunt un fan al impozitării progresive, dar nu exclud ca să rămână cota unică, dar cota unică să fie cota unică. Nu poți să iei un teren de 10.000 de euro, să-l vinzi cu un milion de euro și ai impozit tot de 1%. Nicăieri în lume nu se întâmplă asta”.