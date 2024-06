Rareș Bogdan: România e pe direcția bună, grație fondurilor europene / Trebuie să ne uităm extrem de serios pe cheltuieli, pe eficiența aparatului administrativ (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL și candidat la europarlamentarele din 9 iunie, a declarat că România se îndreaptă într-o direcție bună, în ultimii ani fiind făcute multe Acesta a precizat, totuși, că e nevoie de mai multă atenție în cheltuirea banului public și modul în care funcționează aparatul bugetar.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV, în contextul în care un sondaj INSCOP realizat în perioada 20 – 25 mai arată că 60,3% dintre români cred că în țară lucrurile se îndreaptă într-o direcţie greşită.

Rareș Bogdan, despre investițiile cu fonduri europene

Liderul liberal a afirmat că românii au o părere proastă despre direcția în care se îndreaptă țara deoarece politicienii n-au fost în stare să le explice, unii din propria neștiință, cât de multe investiții s-au făcut în România în ultimii ani cu fonduri europene.

„Dacă am vorbi cu adevărat despre ce s-a întâmplat în România și am face comparații între ce era în ’90, ce era în 2000, 2010, 2015 și 2024, s-ar vedea o evoluție reală pe care nu poți s-o negi, pentru că România într-un fel arăta acum 10-20 de ani și altfel arată acum.

Dacă vorbeam despre toate investițiile cu bani europeni, de la parcuri auto de transpot în comun schimbate, cele 5 aeroporturi modernizate exclusiv cu fonduri europene, aeroport nou al Brașov, (…) dacă vorbeam despre cele 2.600 de școli care erau cu toalete în curte acum 5 ani și unde mai sunt doar 148, restul refăcute cu bani europeni…”, a susținut Bogdan.

Cât despre deficitul bugetar și cheltuielile mari ale statului, acesta a spus că e nevoie de eficientizarea administrării banului public, „în niciun caz de concedieri”.

„Ai o situație de deficit, dar trebuie să te uiți la restul țărilor europene care au trecut prin ce se întâmplă… România trăiește azi cea mai bună perioadă a ei din 1990 până azi.

Asta cu aparatul bugetar…. sistemul din 1990 a fost ales pe model Ion Iliescu – Petre Roman de tip birocrație franceză și încă n-am reușit să mergem spre cea de tip anglo-saxonă. Trebuie să ne uităm și la angajații din mediul privat, la companiile private din România cum o duc, trebuie să ne uităm la investițiile publice și cele private”, a continuat Rareș Bogdan.

El a lăudat apoi mai mulți primari de la PNL și PSD pentru că au făcut investiții în comunitățile lor cu bani europeni.

Rareș Bogdan: Trebuie să ne uităm extrem de serios pe cheltuieli

În schimb, Rareș Bogdan a admis că acum 4 ani ne împrumutam la dobândă zero, iar acum acest lucru nu mai e valabil: „E una dintre problemele pe care n-o putem nega”.

„Trebuie să creștem productivitatea, investițiile. Eu mă bucur că am avut vârf de investiții de 10,9 miliarde, că absorbția de fonduri europene a depășit în sfârșit, în ultimii 2 ani, 50%. și anul acesta depășim 90% absorbție de bani europeni. Dacă mergem în această direcție și acordăm facilități capitalului românesc, îi sprijinim și nu le creăm suprataxare, sunt convins că lucrurile vor începe să funcționeze.

Sigur, trebuie să ne uităm extrem de serios , pe ceea ce cheltuim și pe ce investim, pe eficiența aparatului administrativ, a birocrației centrale, dar lucrurile astea aș fi ipocrit să spun că le putem face cu o săptămână înainte de alegeri”, a mai declarat Rareș Bogdan.