Rareș Bogdan: Nicolae Ciucă a reușit, pentru prima dată de când am intrat în UE, să ducă România la o absorbție de fonduri europene de 77%. Doar administrațiile liberale pot să miște lucrurile (VIDEO)

Nicolae Ciucă a reușit, pentru prima dată de când am intrat în UE, să ducă România la o absorbție de fonduri europene de 77% în perioada în care era prim-ministru, a declarat eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, vineri, în Argeș, la evenimentul care marchează 149 de ani de la înființarea partidului.

Rareș Bogdan, despre Nicolae Ciucă: A reușit o chestiune extraordinară

Rareș Bogdan l-a lăudat pe liderul PNL pentru rezultatele din perioada în care era premier.

„Avem în spate un om care a reușit o chestiune extraordinară. A reușit, pentru prima dată de când am intrat în Uniunea Europeană, să ducă România spre absorbție de fonduri europene de peste 50%, adică 77%. Pentru că primii cinci ani de zile România a avut absorbție de 9%, următorii cinci ani de zile a avut o absorbție de undeva la 18%, apoi 22%, apoi 37%. Pentru prima dată când am depășit cifra de 50% a fost în mandatul premierului Nicolae Ciucă”, a declarat prim-vicepreședintele PNL.

Rareș Bogdan: Doar administrațiile liberale pot să miște lucrurile

„La București, ca să înțelegeți, un primar USR-ist de la Sectorul 1 a reușit o absorbție de sub 1 milion de euro, iar Ciprian (Ciucu, primarul Sectorului 6 din București, n.r.), care este aici și am aflat că este argeșean de-al dumneavoastră, are absorbție de peste 600 de milioane într-un sector. Asta înseamnă administrație liberală versus alte administrații”, a continuat Rareș Bogdan.

„Constanța, dacă ne uităm ca valoare a PIB-ului, ar trebui să fie și ca dezvoltare la fel ca Argeșul, sau Argeșul la fel ca Constanța. Diferența este că după zeci de ani de administrație socialistă Contanța pur și simplu a explodat investițional și ca infrastructură pentru că au venit liberalii la putere în urmă cu patru ani de zile. Asta se va întâmpla și la dumneavoastră, dacă înțelegeți că doar administrațiile liberale pot să miște lucrurile, pentru că asta fac și primarii noștri aici, în Argeș, și asta fac aleșii noștri peste tot în România”, a mai spus eurodeputatul.