Revine Nicușor Dan în USR? Ce spune primarul general / Cum explică acesta scorul mic al PNL în Capitală (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei în exercițiu și ales, a declarat că o revenire în USR nu l-ar ajuta în efortul de a-și asigura o majoritate în viitorul Consiliu General. Totodată, acesta a dat o posibilă explicație și pentru scorul mic al PNL în București.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Nicușor Dan nu va reveni în USR. Argumentul

Întrebat dacă are relații suficient de bune cu cei din conducerea USR încât, la un moment dat, să se gândească la o revenire în partid, Nicușor Dan a răspuns: „Am dat răspunsul ăsta. În momentul ăsta am un mandat la Primăria Capitalei. Sper să am o majoritate care să fie compusă din multe, multe partide, mult mai multe decât până acum. Sunt cel puțin 5 partide în majoritate și nu cred că ajută. USR, PMP, FD, REPER. Ei au vreo 40-42% și mai trebuie PNL”.

Nicușor Dan, despre procentele PNL/Burduja în București

Întrebat cum vede al PNL-ului și al candidatului său, Sebastian Burduja, Dan a răspuns: „La un moment dat era pe la 14% (în sondaje). Apoi a început să scadă. Cred că s-au făcut multe calcule și e legitim ca partidele să-și facă socotelile. Cred că pentru PNL a fost importantă această suprapunere și a candidat împreună cu PSD la nivel național, tocmai pentru a-și maximiza scorul și a intra cu șanse în alegerile prezidențiale”.

„Deci ca să aibă un scor bun în europarlamentare, să intre cu șanse în prezidențiale, trebuiau să suprapună cu localele, ca primarii să tragă lista de europarlamentare. Atunci era imposibil să meargă într-o guvernare de dreapta cu USR, PMP și toți ceilalți în București. Dacă am fi avut doar locale, cred eu, decizia bună pentru PNL ar fi fost să susțină primarul în funcție, pe care îl susținuseră deja 3 ani. Până acum un an, USR și PNL erau oarecum la egalitate, 20-20, pe București și acum avem ADU la 30 și PNL la 12, tocmai pentru că ADU a încercat să se apropie de primar, iar ”.