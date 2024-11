Robert Cazanciuc: În momentul de față, PNL are toate pârghiile legale să împiedice pe oricine ar încerca să deturneze democrația din România (VIDEO)

Robert Cazanciuc, candidat PSD la alegerile parlamentare, a comentat discuțiile legate de comunicatul SRI, marți, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, și a declarat că „PNL are toate pârghiile legale să împiedice pe oricine ar încerca să deturneze democrația din România”.

Robert Cazanciuc (PSD), pe B1 TV, despre alegerile prezidențiale și comunicatul SRI

Comentând subiectele din platoul B1 TV, senatorul social-democrat a vorbit despre declarațiile lui Gigi Becali.

„A mai spus ceva domnul Becali, că i-a spus domnul europarlamentar de la Cluj (Rareș Bogdan – n.r.) că va vota în turul 2 cu Simion și că există niște înțelegeri acolo ca PNL să voteze în turul 2 cu Simion. Domnul Ciucă ne-a spus, domne`, eu îl cred pe Becali, că, na, nu jură pe strâmb și îl știu credincios. Păi, dacă domnul Rareș Bogdan are o înțelegere cu domnul Becali să îl susțină pe Simion în turul 2, nu știu cine pe cine va susține”, a spus Robert Cazanciuc.

Robert Cazanciuc: PNL are toate pârghiile legale să împiedice pe oricine ar încerca să deturneze democrația

„Bine că nu este condus Ministerul Justiției de cineva de la PSD, pentru că, altfel, s-ar fi spus că cine știe ce face PSD. În momentul de față, PNL are toate pârghiile legale să împiedice pe oricine ar încerca să deturneze democrația din România. Are Ministerul Justiției, are Ministerul de Interne, are comisia SRI, are președintele Senatului. Toți acești actori au atribuții atunci când este vorba de punerea în pericol a siguranței statului, a procesului democratic, atunci când e vorba de săvârșirea unor infracțiuni de care află comisia SRI. Bănuiesc că a sesizat fie Ministerul Justiției, fie Ministerul de Interne, în funcție de ce tip de informații are comisia SRI”, a mai spus Robert Cazanciuc.