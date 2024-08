Robert Negoiță nu crede că există o mafie imobiliară: Avem probleme mari, dar numai pentru că Nicușor Dan nu e în stare să ne dea un Plan Urbanistic General. Încearcă să ne ducă pe o pistă aberant de falsă (VIDEO)

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a declarat marți, pentru B1 TV, că de vină pentru haosul urbanistic din București nu e , cum pretinde primarul general, Nicușor Dan, ci chiar Dan însuși, care după un mandat n-a fost în stare să vin măcar cu un proiect de Plan Urbanistic General. Negoiță l-a acuzat apoi pe Dan că încearcă să ducă lumea pe o „pistă aberant de falsă” și că, prin lipsa lui de acțiune, „hrănește neregulile din sistem”.

Robert Negoiță îl acuză pe Nicușor Dan că spune „aberații” pe subiectul dezvoltării imobiliare

„Am speranțe că vom avea un primar general , care să nu vorbească, din punctul meu de vedere, chestiuni mai mult decât , chiar aberante.

Am văzut o declarație că noi avem trafic din cauza mafiei imobiliare. Eu am auzit, așa am văzut în studii, așa am înțeles că votanții dlui Nicușor Dan sunt oameni cu studii, cu pregătire, cu educație. Mă consider și eu măcar parțial din categoria asta și chiar nu mi se pare în regulă să fiu mințit în față”, a declarat primarul sectorului 3.

Negoiță se ferește să folosească sintagma „mafie imobiliară”

Întrebat dacă nu crede că există o mafie imobiliară, acesta a răspuns: „Evident că nu, evident că nu! Cred că sunt mari nereguli pe partea asta, pe partea de urbanism avem probleme mari, dar problemele gele pe care le avem sunt tocmai din cauza faptul că Primăria Generală nu e în stare să ne dea un Plan Urbanistic General care să reglementeze. În toate domeniile, dacă vrei să ai predictibilitate, ordine, reglementezi! PUG-ul Capitalei e din secolul trecut! Păi tu ești la final de mandat. Nu că nu mi-ai prezentat un PUG, nu ai prezentat măcar un draft, o viziune. (…) Altfel, nu faci altceva decât să vorbești mult și, de fapt, să hrănești neregulile din sistem, că m-aș feri să zic ”mafie””.

Negoiță a respins apoi ideea că sunt probleme tot mai mari în trafic din cauza blocurilor construite: „Ați văzut vreun bloc în trafic? Nu blocurile blocheză traficul, ci oamenii, infrastructura care nu e dezvoltată. Încearcă să ne ducă pe o pistă aberant de falsă”.

„Am mari speranțe că tocmai votanții dumnealui, care sunt oameni educați, înțeleg chestiunea asta”, a mai afirmat Robert Negoiță.