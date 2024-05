Robert Negoiță: Nicușor Dan spune că pasajele rutiere sunt inutile pentru că nu e în stare să le facă. Realitatea îl contrazice / Proiectele noastre sunt blocate de el, nu vrea să le semneze (VIDEO)

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a declarat marți, pentru B1 TV, că pasajele construite strategic sunt foarte bune pentru fluidizarea traficului, dar construcția lor e blocată de Nicușor Dan, primarul general al Capitalei. Dan spune că ele nu sunt o soluție pentru că nu e în stare să le facă și îl contrazice realitatea, insistă Negoiță.

Robert Negoiță, despre traficul din Sectorul 3

Întrebat cum stau în Sectorul 3 din punct de vedere al infrastructurii rutiere, Robert Negoiță a răspuns: „Parțial bine pentru că anumite proiecte am reușit să le facem, cum ar fi (…) zona Pallady, ieșirea către A2, către Constanța. Se circulă superb. Acolo unde aveam accidente zilnic și accidente grave, azi se circulă foarte bine. Deci iată că se poate!”.

„Primarul general, pentru că nu e în stare să le facă, spune că asta nu e soluția de fluidizare a traficului. Îl contrazice realitatea. Poate la Pallady e o excepție, dar știm cu toții ce se întâmpla la Berceni, pe centură, era o nenorocire. (…) De când s-au făcut pasajele, se circulă absolut decent, elegant. A făcut Daniel Băluță în Sectorul 4 un pasaj unde era o nenorocire cu traficul și s-a rezolvat problema”, a continuat primarul Sectorului 3.

Negoiță, supărat pe Nicușor Dan

„Chiar și pasajul pe care în sfârșit, după ani de zile și bani mulți, și acolo în acea intersecție circulația e mult mai bună. Evident, cu o floare nu faci primăvară, trebuie să ai o strategie să construiești pasaje unde e necesar. (…) Noi avem proiect și primarul general ne-a blocat. A zis inițial că nu avem PUZ-uri, am venit cu PZU-uri deja de anul trecut, și . Avem studii de trafic făcute de specialiști. Dacă am construi pasajele de la Mihai Bravu, am economisi în fiecare an peste 4 milioane de ore state inutil în trafic, peste 10.000 de tone de combustibil consumate mai puțin și amprentă de carbon cu vreo 16.000 de tone mai puțin în fiecare an”, a mai declarat Robert Negoiță.