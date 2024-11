Robert Negoiță: Stăm bine cu creșele și grădinițele în Sectorul 3, mai puțin în zona centrală. Primăria Generală nu ne dă terenuri acolo pentru a construi unele noi (VIDEO)

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a declarat marți, pentru B1 TV, că Sectorul 3 stă bine la capitolul creșe și grădinițe, mai puțin în zona centrală, unde e nevoie de terenuri pentru a fi construite unele noi. Numai că Primăria Generală condusă de Nicușor Dan refuză să cedeze terenurile. Negoiță a insistat că există deficit de creșe, grădinițe și școli strict în zona centrală și doar pentru că primarul general refuză să transfere terenurile pentru construcție.

Robert Negoiță, despre situația creșelor, grădinițelor și școlilor din Sectorul 3

„10 creșe, grădinițe. Deci în acest mandat, capacitatea de la grădinițe aproape că am dublat-o, iar capacitatea din creșe aproape că am triplat-o. După ce în primele două mandate oricum dublasem capacitatea. Azi, nu doar că am acoperit toate solicitările, noi nu am refuzat pe nimeni. Avem sute de locuri în creșe și grădinițe în Sectorul 3 libere.

E adevărat că avem probleme în anumite zone, dar per total stăm bine. Dar mai ales pe zona centrală unde n-am avut teren să construim și unde de ani de zile cerem municipalității să ne transfere niște terenuri și de care noi știm că le au… Primarul general nici măcar nu le pune pe ordinea de zi. Cred că sunt două – trei excepții.

Vin acum ghidurile pe noul exercițiu financiar. Noi avem o problemă cu creșe, grădinițe, chiar școli pe zona centrală. Dacă Primăria Generală nu ne dă terenuri acolo, noi nu putem face școli, grădinițe. Eu nu vreau să înțep pe cineva, dar trebuie fix cum sunt ele.

Noi stăm per total bine spre foarte bine, cu mențiunea că pe zona centrală avem deficit”, a declarat primarul Robert Negoiță, pentru B1 TV.