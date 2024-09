Robert Sighiartău îi acuză pe cei din PSD de „infantilism”: „Și-au dat seama că au avut un eșec electoral foarte mare pe legea pensiilor. Guvernează doar pentru voturi, nu pentru a rezolva problemele oamenilor” (VIDEO)

Deputatul Robert Sighiartău, vicepreședinte PSD, a comentat tensiunile din coaliție cu privire la majorarea pragului de neimpozitare a pensiilor militare, miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și spune că social-democrații „și-au dat seama că au avut un eșec electoral foarte mare pe legea pensiilor și acum încearcă să arate că ei sunt cei care vor să repare”.

Robert Sighiartău (PNL) îi acuză pe cei din PSD de „infantilism”

Întrebat cui îi aparține inițiativa privind majorarea pragului de neimpozitare și pentru pensiile militare, liberalul a spus: „Le aparține oamenilor de bună-credință, care au vrut să rezolve o problemă și să ofere, până la urmă, condiții egale pentru toți pensionarii, inclusiv pentru pensionarii militari. Este un infatilism ce face PSD în acest moment, și-au dat seama că au avut un eșec electoral foarte mare pe legea pensiilor și acum încearcă să arate că ei sunt cei care vor să repare, să facă și să rezolve problemele. Din păcate, asta ne arată faptul că PSD guvernează doar pentru a câștiga voturi, și nu pentru a rezolva problemele românilor”.

„Noi am venit și am avut acest proiect de lege mai vechi depus, de neimpozitare a pensiilor până în 3.000 de lei, a fost proiect de lege depus în Parlament. Sigur, el nu era complet, pentru că nu prevedea aproape toate categoriile. Noi am venit, am modificat respectivul proiect, am zis că ar trebui să includem și militarii – și știu că am avut o discuție cu președintele Ciucă și ne-a spus atunci, domne`, aveți grijă să includeți și militarii. Colegii mei au venit cu modificările și le-au inclus”, a adăugat Robert Sighiartău.

Robert Sighiartău: Asta ne arată că Marcel Ciolacu nu este un om matur politic

„Restul, că domnul Ciolacu vrea să arate că el e șef, el vrea să dea, să ofere, să împartă în stânga, în dreapta, că e Moș Crăciun, e altă treabă. Asta ne arată că domnul Ciolacu nu este un om matur politic și că un astfel de om, dacă ajunge Președinte, așa cum își dorește dânsul, candidează la funcția de Președinte, va fi un Președinte care va abuza de toate prerogativele lui și va dori să arate dintr-un complex de inferioritate cine e șeful, că el de fapt asta vrea să arate, că el e șef”, a continuat Robert Sighiartău.