România a atins nivelul necesar pentru îndeplinirea criteriului de intrare în programul Visa Waiver al SUA, a anunțat Marcel Ciolacu

Prim-ministrul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a dezvăluit că România se află sub procentul de 3% de respingere a cererilor formulate de cetățenii români pentru vize în SUA și a precizat că anunțul oficial al admiterii în programul Visa Waiver va fi făcut la jumătatea lunii octombrie, transmite .

Premierul a mai spus, la Realitatea TV, că rata de respingere a vizelor continuă să scadă.

Ce a spus ambasadorul României în SUA despre intrarea în Visa Waiver

Recent, Andrei Muraru afirma la rândul său că „suntem pe ultima sută de metri” din acest punct de vedere.

„Suntem pe ultima sută de metri, adică până la sfârșitul anului fiscal american, care se termină la 1 octombrie anul acesta, suntem convinși că va fi îndeplinit criteriul de a fi sub 3% rată de respingere din toate aplicațiile cetățenilor români pentru vize în SUA. Ambasada Statelor Unite a acordat anul acesta un număr uriaș de vize, cred că se vor apropia de 50.000, poate 60.000. Sunt foarte multe aplicații venite și din mediul privat și din mediul guvernamental și credem că este o șansă foarte bună. Anul trecut fiscal, care s-a încheiat la 1 octombrie 2023, am fost la o rată de respingere de peste 8%, deci putem să fim anul acesta sub 3%”, declara ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru.