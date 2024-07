Românii ar putea călători fără vize în SUA din 2025. Titus Corlățean: Este posibil dacă ne implicăm cu toții. Îi îndemn pe toți să și le reînnoiască. Până pe 30 septembrie, am putea intra sub 3% cu rata de respingere (VIDEO)

Titus Corlățean, fost ministru de Externe, a vorbit despre , vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădesu, și-a îndemnat pe românii cu vize pentru SUA să și le reînnoiască până la 30 septembrie astfel încât să reducem rata de respingere sub pragul de 3%, un criteriu necesar pentru intrarea în program.

Titus Corlățean, pe B1 TV, despre șansele românilor de a călători fără vize în SUA din 2025

Întrebat dacă este de părere că vom reuși să intrăm în programul Visa Waiver și să primim dreptul de a călători fără vize în SUA de la 1 ianuarie 2025, fostul șef al diplomației române a explicat: „La unul din cele două criterii principale am stat întotdeauna bine (…), la rata celor care eventual ar sta peste cât ar fi permis viza întotdeauna am fost cam pe la 1%, adică am stat foarte bine. Celălalt criteriu a fost o problemă, cel legat de rata de respingere a solicitărilor de viză. Este adevărat că mai ales în ultimii ani, poate ultimii doi ani, procesul de cooperare, și mai ales cu actuala echipă a Ambasadei Statelor Unite, a fost unul foarte bun”.

„Sunt progrese evidente și, dacă punem și noi umărul (…), noi, românii, oamenii care avem viză pe pașaport, și intrăm în această campanie, care este binevenită, în sensul de a ne reînnoi viza (…), putem să creștem proporțional rata cererilor aprobate de viză și să reducem proporțional rata celor respinse, așa încât, da, este posibil dacă ne implicăm cu toții”, a adăugat Titus Corlățean.

Titus Corlățean își va reînnoi viza și îi îndeamnă pe cetățeni să facă același lucru

„Nu vă ascund că și eu voi face același lucru. N-am avut timp până acum, dar acum, în iulie-august, voi reînnoi viza pe pașaportul meu turistic și îi îndemn și eu, cu mult respect, pe toți care au, sunt într-o astfel de situație, să facă la fel, pentru că până pe 30 septembrie, când se termină anul fiscal american, atunci se fac raportările, se trage linie, am putea să intrăm sub 3%, deci e o șansă uriașă pe care e bine să nu o ratăm”, a spus Titus Corlățean.

Întrebat ce se va întâmpla dacă ratăm această șansă, el a explicat: „N-aș merge pe negativ, dar ipotetic, dacă nu ne încadrăm (…), mergem mai departe, doar că pierdem un an. Cu certitudine, în ritmul în care ne mișcăm acum, și pe cooperarea foarte bună cu autoritățile americane și mai ales prin intermediul actualei echipe a Ambasadei Statelor Unite, anul viitor, dar de ce să fie anul viitor când ar putea să fie anul acesta?”.