Sebastian Burduja a pornit „REVOLUȚIA turcoaz” la București

Miercuri seara, Piața George Enescu a fost scena unui eveniment deosebit organizat de Sebastian Burduja, candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei. În fața unui public numeros, Burduja a lansat „Revoluția turcoaz”, un eveniment care marchează punctul culminant al campaniei sale electorale. Culoarea turcoaz, aleasă simbolic pentru această campanie, reprezintă angajamentul echipei Burduja față de schimbare și transparență în administrația Bucureștiului.

Un apel pentru schimbare

„Pe parcursul acestei campanii, am oferit bucureștenilor o alternativă reală. Nu am acceptat ideea că acest oraș trebuie să rămână blocat în nepotisme, risipă de resurse publice și incompetență administrativă, așa cum am văzut în ultimii opt ani. Revoluția turcoaz este despre a aduce valorile corecte în centrul guvernării locale — profesionalism, participare civică, transparență,” a spus Burduja.

El a adăugat: „Suntem echipa care a fost cel mai aproape de oameni, în stradă, printre bucureșteni, în fiecare zi, de dimineața devreme până seara târziu. Cei care au ales să facă parte din această mișcare sunt adevărații câștigători. Duminică, vom câștiga Primăria Generală pentru toți bucureștenii.”

De altfel, un sondaj recent realizat de Jarding Global LLC dezvăluie o competiție acerbă pentru Primăria Capitalei. Conform rezultatelor, Sebastian Burduja și Nicușor Dan sunt umăr la umăr în preferințele alegătorilor bucureșteni.

Dintre cei care declară că vor merge sigur la vot, 26,4% intenționează să-l susțină pe Nicușor Dan, în timp ce 26,2% îl preferă pe Sebastian Burduja. Gabriela Firea se situează pe locul al treilea cu 21%, iar Cristian Popescu Piedone are sprijinul a 16,4% dintre votanți.

O susținere puternică

La eveniment au participat membri marcanți ai PNL, lideri din filiale locale și profesioniști din diverse domenii. Printre aceștia s-au numărat Gabriel Biriș, Rareș Bogdan, Andrei Caramitru, Marian Staș, Ciprian Ciucu, Stelian Bujduveanu, Monica Anisie și Ionuț Stroe. Fiecare dintre ei a ținut discursuri care au subliniat importanța acestei ultime zile de campanie și au încurajat electoratul să iasă la vot.

O campanie surprinzătoare

Sebastian Burduja, deși a intrat târziu în cursa pentru Primăria Generală, a reușit să câștige rapid teren printr-o abordare energică și inovatoare. „Acum câteva săptămâni, nimeni nu ne dădea nicio șansă. Cel mai simplu ar fi fost să renunțăm și să lăsăm altora această responsabilitate. Dar nu puteam lăsa acest oraș în mâinile celor care l-au dus în haos. Ni se spune că există un vot util – dar acel vot util este pentru viitorul bucureștenilor, nu pentru jocurile politicienilor. Votul util înseamnă să alegem cea mai bună echipă și planul care aduce rezultate pentru bucureșteni. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul vostru incredibil în această campanie”, a declarat Burduja.

Privind spre viitor

„Revoluția turcoaz” este un apel pentru un București mai bun, un oraș care să funcționeze pentru toți locuitorii săi. Evenimentul de miercuri seară a fost și un început simbolic al proiectelor pentru schimbare. Pe măsură ce se apropie ziua votului, Burduja și echipa sa rămân încrezători că eforturile lor vor scoate bucureștenii la vot, ca aceștia vor alege în sfârșit altceva și că vor aduce o nouă eră pentru capitala României: “Marele București, nu Micul Paris”.

