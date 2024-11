Sebastian Burduja (PNL): „Dacă ne uităm la pliantul lui Nicușor Dan de acum 4 ani, vedem că absolut fiecare promisiune pe care a făcut-o e practic zero” (VIDEO)

Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat că pe el îl recomandă pentru funcția de primar general realizările pe care le-a avut în toate posturile publice ocupate până acum. Cât despre Nicușor Dan, actualul edil, Burduja a spus că acesta nu a îndeplinit nici măcar una dintre promisiunile făcute în campania precedentă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Burduja, despre atuurile sale în lupta pentru Primăria Generală

„Eu am un singur aliat și anume bucureștenii. Eu sunt convins că bucureștenii vor o schimbare. Nu vor nici trecut, nici prezent, ci viitor.

Eu sunt singurul candidat care a venit cu un plan concret pentru București – „Planul pentru București” – sub forma unei cărți, dar și într-o formă sintetică și oricine îl poate găsi pe burduja.ro. Am prezentat echipa pe care o am, echipa de specialiști cu care lucrez și la Digitalizare, la Energie, în toate funcțiile publice în care am fost, inclusiv la Banca Mondială, instituții internaționale.

Nu am atacat niciodată persoana cuiva, nici măcar persoana lui Nicușor Dan. Pe mine mă interesează ce au făcut Nicușor Dan, Firea, Piedone în mandatele lor, mai ales la Primăria General, că Firea și Nicușor Dan au au avut șansa să demonstreze ce știu și ce pot să facă”, a declarat candidatul PNL.

Burduja: Dan nu și-a respectat promisiunile

„Cred că bilanțul dl Nicușor Dan a fost unul simplu, că oricât ar încerca să împacheteze lucrurile, nu a reușit să schimbe orașul în bine. Și dacă ne uităm la pliantul dânsului de campanie acum 4 ani, vedem că absolut fiecare promisiune pe care a făcut-o e practic zero”, a continuat Burduja.

El a insistat apoi că Nicușor Dan nu a făcut ce a promis în precedenta campanie electorală.

Cât despre care-l dau pe Nicușor Dan pe primul loc, Burduja a spus că acestea reprezintă doar o poză de moment, în cazul în care chiar sunt făcute corect, și a ținut să amintească faptul că la alegerile de acum patru ani foarte multe sondaje „au dat greș”.