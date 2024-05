Burduja a prezentat câteva dintre proiectele pe care le-a implementat cât timp a fost ministrul Digitalizării și al Energiei: Am reușit să digitalizăm cel mai solicitat document din România / Am reușit să păstrăm facturile românilor la un nivel cât mai rezonabil (VIDEO)

Candidatul PNL în cursa pentru Primăria Capitalei și ministru al Energiei, , a prezentat în cadrul Știrilor B1 TV o parte dintre proiectele pe care le-a implementat cât timp a fost ministrul Digitalizării și al Energiei.

„Am delegate atribuțiile”

În prezent, este ministrul Energiei, dar a anunțat că și-a delegat atribuțiile, dat fiind faptul că se află în cursa pentru Primăria Generală și trebuie să se ocupe de campania electorală.

“Am delegat atribuțiile. Mai trec când sunt chestiuni care necesită o decizie din partea mea sau o opinie în plus, dar activitatea de zi cu zi este desfășurată de secretarul general. El îmi ține locul, practic”.

„Am reușit să digitalizăm cel mai solicitat document din România”

Sebastian Burduja a vorbit despre proiectele pe care le-a avut la fiecare minister în parte.

“La Ministerul Digitalizării am reușit să digitalizăm cel mai solicitat document din România, cazierul judiciar. Înainte trebuia să te duci la secția de poliție, pierdeai o oră, depindeai de programul și de toanele unor funcționari publici. Acum din ghișeul.ro, în termen de un minut, 2 minute, îți poți elibera cazierul judiciar și este digital. Apoi am reușit aplicația mobilă ghiseul.ro.

De asemenea, e folosită de câteva sute de mii de români. Acolo îți poți plăti câteva sute de taxe și foarte mulți români scutesc drumuri pe la administrațiile fiscale pentru plata acestor taxe.

Și al treilea mare proiect pe care l-aș evidenția la Digitalizare – Laserul de la Măgurele, un proiect pe care l-am preluat complet blocat, cu România scoasă din comunitatea științifică internațională și am reușit să-l refinanțăm, să avem finanțare pentru acea sursă gamma și să reintroducem în consorțiul european, cu acceptul tuturor partenerilor, deci ne-am recredibilizat în plan științific și v-aș mai da unul. Am plătit după foarte mulți ani datoria la Agenția Spațială Europeană, era o pată de rușine. Singura țară care nu-și plătise datoria, am venit la zi și am refăcut programul spațial românesc. Asta e la Digitalizare.

La Energie sunt multe lucruri. Am semnat contracte de 10 miliarde de euro, din pixul meu, investiții care au însemnat producție de energie solară, producție de energie eoliană, am obținut finanțarea de 3 miliarde de dolari canadieni pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Am fost, personal, în Canada și am reușit să obțin această finanțare. Am reușit să obținem 3 miliarde de euro din Fondul pentru modernizare, tot pentru energie verde, celebra schemă contracte pentru diferență, și urmează licitația în această vară. Am reușit să păstrăm facturile românilor la un nivel cât mai rezonabil. Asta înseamnă a cincea cea mai ieftină energie electrică din Uniunea Europeană și al treilea cel mai ieftin gaz.

Deci schema de compensare plafonare, care, în mare parte, a funcționat și am reușit să o păstrăm”.