Sebastin Burduja, despre sondajele care îl arată favorit pe Nicușor Dan: „Nu mă preocup de aceste cifre, ci mă preocup să mă prezint bucureștenilor”

Sebastian Burduja, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că sondajele de opinie care îl dau favorit pe Nicușor Dan sunt doar “o poză în timp” și că nu se preocupă de aceste cifre:

“Sunt o poză în timp. Eu nu mă preocup de aceste cifre, ci mă preocup să mă prezint bucureștenilor. Pregătirea pe care o am și consider că sunt cel mai pregătit candidat la funcția de primar general pentru că am fost expert în dezvoltare urbană la Banca Mondială 4 ani de zile. Asta am studiat și la Standford și la Harvard, pentru asta m-am pregătit. Niciun alt candidat nu a vorbit concret ce vrea să facă pentru bucureșteni, cum rezolvă problemele oamenilor de zi cu zi. Toți ceilalți candiați se preocupă să comenteze sondaje, să învârtă diverse replici în spațiul public, ba mulțumesc, ba usturoi, ba matematică. Nu am fost primar în București. Eu reprezint schimbarea pentru acest oraș”.

Sebastian Burduja a mai spus că va fi o cursă electorală strânsă. De asemenea, a precizat că dacă timpul ar fi fost mai lung până la alegeri, ar fi fost detașat pe primul loc:

“Este într-adevăr o cursă în patru și eu cred că va fi o cursă strânsă. Timpul este scurt. Dacă ar fi fost mai lung sunt convins că aș fi fost detașat pe primul loc, dar având în vedere toate ezitările din coaliție și desemnări, retrageri, gândiți-vă că acum o săptămână eu am fost desemnat în urma acelei ședințe de 15 ore să fiu candidatul liberal pentru Primăria Generală. De atunci și până astăzi am depus 30.000 de semnături, l-am provocat pe Nicușor Dan la o dezbatere, i-am dat o săptămână să se pregătească. Bineînțeles că refuză asta”.