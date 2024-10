Senatorul PNL Daniel Fenechiu, nu crede că Nelu Tătaru ar fi fost capabil să ia mită: “Anumite adversități locale și-au spus cuvântul”

Senatorul PNL, Daniel Fenechiu a intervenit în emisiunea News Pass și și-a arătat suspiciunea față de acuzațiile aduse fostului ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, care este în prezent cercetat de DNA pentru că ar fi luat mită de la foștii pacienți.

Fenechiu crede că Tătaru ar fi victima unor “adversități locale”

“Dacă mă întrebați pe mine personal, eu am mari suspiciuni în legătură cu ipoteza în care Nelu Tătaru să fi luat șpagă, să fi luat mită. Pentru că-l cunosc de oarte multă vreme pe Nelu , pentru că am fost de multe ori prin județul Vaslui și am vorbit cu foarte mulți oameni și este cunoscut ca omul care ajută pe toată lumea.

Cred că suntem într-o situație în care anumite adversități locale și-au spus cuvântul. Cu siguranță sunt pacienți care după o intervenție medicală sau un consult, i-au dus diverse lucruri, o găină, o rață, o sticlă, n-are importanță ce și cred că de asta în momentul de față ne aflăm în această situație.

Însă, la modul cum îl cunosc pe Nelu Tătaru, nu cred că a cerut vreodată bani, sau a condiționat actul medical, pentru că repet, știu câți oameni a ajutat și nu accepta niciodată nimic. ”

La perchezițiile efectuate de către DNA Iași ar fi fost găsite și înregistrări video care îl prezintă pe Tătaru în timp ce ar lua mită, spun sursele .

Nelu Tătăru este medic chirurg la spitalul din Huși și ar fi luat sume mici de la pacienți. Sunt în cercetare peste 100 de acte materiale. Pacienții au făcut mai multe sesizări către DNA în care reclamau acte mici de corupție din partea medicului iar la dosar există imagini video cu Nelu Tătaru în timp ce ar fi luat mită pentru acte medicale inclusiv găini și ouă de la pacienți sau rudele acestora.