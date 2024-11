Simona Spătaru, despre Călin Georgescu: Ne sfidează logica și bunul simț. Nu poți veni și să fluturi o hârtie în care scrie „zero lei” la cheltuieli și să fii candidatul pe primul loc, iar TikTok să bubuie de mesajele tale (VIDEO)

Simona Spătaru, candidată USR la parlamentare, a vorbit despre finala prezidențială, miercuri, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și l-a acuzat pe Călin Georgescu că „ne sfidează logica și bunul simț”, având în vedere că a raportat zero cheltuieli pentru campania electorală.

Simona Spătaru (USR), pe B1 TV, despre alegerile prezidențială

Întrebat dacă este posibil să fie anulat primul tur, senatoarea USR a spus: „Nu cred în această posibilitate. Cred că toate dovezile care ar fi putut să ajute într-o astfel de sesizare, sau dacă sunt mai multe, ar fi trebuit să strânse fix înainte – și dovezile acestea ar fi fost, bineînțeles, administrate, strânse de autoritățile din domeniu, și nu de candidații particulari, care au fost în cursă”.

„Faptul că Elena Lasconi din primul moment, demonstrând totuși din rețelele sociale, pentru acolo și membrii noștri văd lucrurile care, iată, au condus la acest rezultat, spunea, bineînțeles, și le spunea autorităților, măi, sesizați-vă, fiți atenți, că lucrurile nu sunt așa simple și că se lucrează cu astfel de metode. A fost penalizată, practic, spunând, OK, n-aveți dovezi, doamna Lasconi, veniți cu doveți. Uite, dovezile sunt acum, le avem la vot”, a adăugat Simona Spătaru.

Simona Spătaru, despre Călin Georgescu: Ne sfidează logica și bunul simț

„Acest candidat ne sfidează logica și bunul simț, spunând că a realizat de unul singur asta, cu zero bani, afirmă lucrul acesta. Din punctul meu de vedere, deja este un început de dovadă. Sunt avocat de profesie, pentru mine asta înseamnă un început de dovadă. Nu poți veni și să fluturi o hârtie în care scrie «zero lei» la cheltuieli și să fii candidatul pe primul loc, iar această rețea socială TikTok să bubuie de mesajele tale. Sunt declarații în spațiul public, în plus față de ce am spus, sunt declarațiile celor care spun că au luat bani”, a mai declarat Simona Spătaru.