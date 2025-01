Crin Antonescu are mai multe șanse să ajungă în turul al doilea al cu Călin Georgescu. Sociologul Vladimir Ionaș a analizat șansele principalilor competitori, pro-europeni, Elena Lasconi, Crin Antonescu și Nicușor Dan.

Vladimir Ionaș consideră că reprezentantul coaliției de guvernare, Crin Antonescu are șanse să intre în turul al doilea deoarece este un bun comunicator. Aceasta pe lângă susținerea de care beneficiază, din partea PSD, PNL și UDMR. În opinia sa, el ar putea contracara, astfel, mesajele pe care le transmite Călin Georgescu.

„Din punctul meu de vedere, Dl are o șansă să fie candidatul din turul al doilea deoarece pe lângă susținerea celor două partide este un foarte bun comunicator. Ar putea contracara prin comunicare multe dintre mesajele domnului Georgescu, dacă vine acel moment în care Crin Antonescu va intra în conflict de idei cu domnul Georgescu”, a spus Vladimir Ionaș în emisiunea Politica Zilei cu Ioana Constantin.

Pe de altă parte, sociologul îi dă șanse și lui Nicușor Dan, primarul general, cu condiția ca Elena Lasconi să se retragă în favoarea lui. Ionaș crede că Nicușor Dan s-ar putea confrunta cu Călin Georgescu de pe aceleași poziții, de oameni care nu provin din partide politice.

„Pe de altă parte și Nicușor Dan, dacă Elena Lasconi s-ar retrage din cursă ar avea o șansă deoarece are avantajul omului care nu provine din partidele politice”, a mai spus Vladimir Ionaș.

Candidatul mai potrivit între Nicușor Dan și Elena Lasconi

În acest context, sociologul a analizat situația actuală, în care atât Nicușor Dan, cât și Elena Lasconi își doresc să candideze. Vladimir Ionaș crede că unul dintre ei ar trebui să facă un pas înapoi deoarece împart același electorat. Or, în cazul în care ar candida și unul și celălalt șansele să ajungă în turul al doilea s-ar anula.

„În primul rând ține de modul în care cei doi vor reuși să se așeze la masă să negocieze. Interesul este ca cei doi să nu rămână în cursă pentru că electoratul s-ar împărți și orice șansă ca unul dintre ei doi să ajungă în turul doi ar fi anulată”, a arătat sociologul.

Ionaș consideră că Nicușor Dan ar avea mai multe șanse să obțină un rezultat bun. Sociologul susține că, la precedentele alegeri, Elena Lasconi ar fi ajuns în turul al doilea deoarece a beneficiat de un vot masiv din partea PNL. Iar acest lucru susține, ar trebui să dea de gândit USR.

„Din punctul meu de vedere Nicușor Dan are un atu, are imaginea unui om din afara partidului, care a obținut voturi la Primăria Capitalei din postura de independent. Din acest punct de vedere, este un om care poate lupta cu Călin Georgescu de pe același palier, ca om din afara partidelor politice. Elena Lasconi nu poate reprezenta acest lucru. Plus că, pe o analiză pe care partidul ar trebui să o facă, Elena Lasconi a beneficiat în primul tur al alegerilor prezidențiale, de un vot masiv din partea PNL, din partea unei părți a electoratului PNL, lucru care nu cred că s-ar mai repeta cu un candidat precum Crin Antonescu”, a spus Vladimir Ionaș.