Soluțiile Gabrielei Firea la problema traficului din București: Extinderea rețelei de metrou, autobuze noi, mai multe parcări, semaforizare inteligentă și autobuzul școlar (VIDEO)

Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Capitalei, a declarat că investițiile în infrastructura și transportul în comun din București reprezintă o prioritate pentru ea. Dacă va câștiga alegerile din 9 iunie, în noul său mandat va cumpăra noi autobuze prietenoase cu mediul, va introduce semaforizarea inteligentă și autobuzul școlar și va colabora cu celelalte instituții abilitate pentru

Gabriela Firea vrea să extindă metroul din Capitală

„ sunt priorități pentru noi și sunt stringente. Orașul a fost construit pentru un milion de cetățeni. Noi suntem peste 3 milioane și jumătate și consider că fluidizarea traficului nu trebuie să se realizeze prin măsuri dure, restrictive și intruzive față de cetățeni.

În schimb, suntem obligați să aplicăm Planul de mobilitate urbană durabilă, care a fost adoptat și foarte bine dezbătut în mandatul meu de primar general, realizat de specialiști BERD și ai Băncii Mondiale. Acolo scrie foarte clar ce avem de făcut și cum trebuie să procedăm pentru a fluidiza traficul și mă bucur că atât colegul meu, dl primar Daniel Băluță, care a investit foarte mult în infrastructură, cât și colegul nostru, Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, au înțeles aceste obligativități ale autorităților locale, spre deosebire, din păcate, de alții aleși locali, care nu au investit deloc în infrastructură”, a declarat Gabriela Firea.

Aceasta a subliniat apoi că extinderea rețelei de metrou este o prioritate pentru ea și pentru PSD: „Să ducem metroul în comunele și orașele limitrofe din județul ilfov”.

Soluțiile Gabrielei Firea la traficul din Capitală

„În paralel cu extinderea liniei de metrou și mai multe stații, de asemenea avem nevoie, am construit și com mai construi parcări de timp park&ride, vom amenaja benzi unice așa cum am făcut și anii anteriori, vom introduce autobuzul școlar, așa cum noi am avut în mandat și din păcate s-a oprit acest proiect. În Sectoarele 1, 3 și 6 a funcționat cu succes autobuzul școlar și traficul din zona unităților școlare s-a îmbunătățit prin acest proiect care, repet, s-a desființat. Și, bineînțeles, semaforizarea inteligentă.

Bineînțeles, trebuie în continuare să facem achiziții de mai multe autobuze prietenoase cu mediul, fie electrice, hibrid sau EURO6. Acestea sunt soluțiile, le vedeți aici în Sectorul 4 și-l felicit pe colegul Daniel Băluță, împreună cu întreaga sa echipă”, a mai declarat Gabriela Firea.