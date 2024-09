Sondaj: Nicolae Ciucă intră alături de Marcel Ciolacu în turul 2 la alegerile prezidențiale. PSD și PNL, pe primele poziții la parlamentare

Nicolae Ciucă (PNL) intră alături de Marcel Ciolacu (PSD) în turul 2 la alegerile prezidențiale dacă primul tur s-ar desfășura duminica viitoare, arată un sondaj realizat de The Center for International Research and Analyses la comanda liberalilor.

Sondajul poate fi consultat integral

Sondajul îi dă pe Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă în turul 2 la prezidențiale

Conform cercetării, Marcel Ciolacu ar câștiga primul tur al alegerilor prezidențiale cu un scor de 25%. Pe poziția a 2-a s-ar clasa Nicolae Ciucă, cu un scor de 16%. Astfel, finala pentru Cotroceni s-ar da între liderii actualei coaliții de guvernare.

Același sondaj îi plasează pe alți candidați la următoarele scoruri:

Mircea Geoană – 14%

George Simion (AUR) – 13%

Elena Lasconi (USR) – 13%

Diana Șoșoacă (SOS) – 11%

Kelemen Hunor (UDMR) – 3%

Ludovic Orban (Forța Dreptei) – 1%

Cozmin Gușă – 1%

Alții – 3%

Ce arată sondajul în cazul alegerilor parlamentare

La scrutinul din 1 decembrie, conform sondajului, cel mai mare scor ar fi obținut de PSD, 31%. Social-democrații ar fi urmați de PNL, cu 22%.

Alte scoruri care reies din cercetare: