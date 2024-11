Sorin Grindeanu: Pentru PSD, principala miză o reprezintă alegerile de duminică. Noi trebuie să câștigăm parlamentarele (VIDEO)

Pentru PSD, principala miză o reprezintă alegerile parlamentare de duminică, a afirmat prim-vicepreședintele partidului, Sorin Grindeanu, marți, în cadrul unor declarații de presă.

Sorin Grindeau (PSD), despre alegeri

„PSD a crescut pensiile, dar totodată pot să vină unii care le scad – și atunci (…) se ajunge acolo, și am trăit aceste experiențe cu toții, când după un an, nici măcar un an, au venit unii și ne-au zis «veniți înapoi că am glumit» (…). Dacă vreți, vă dau domeniul Transporturilor, sunt unii care au venit și într-un an de zile au venit și au făcut fix zero kilometri de autostradă, și atunci aici e măsura competenței. Parlament înseamnă Guvern, Guvern – a face lucruri pentru români. Alegerile prezidențiale sunt cu totul altceva”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă este de părere că ar trebui schimbată întreaga conducere a PSD ca urmare a rezultatului de la prezidențiale, prim-vicepreședintele partidului a spus: „Noi avem o decizie luată ieri de către CPN (Consiliul Politic Național al PSD, n.r.), sau două decizii, dacă vreți, să facem analiza după alegerile parlamentare, și, bineînțeles, s-a venit într-o echipă, nu e vorba de altceva (…), și după alegerile parlamentare, tot în data de 2, să comunicăm ce avem de făcut pentru turul 2 la prezidențiale. Astea sunt deciziile partidului, restul sunt speculații”.

Întrebat dacă mai sunt prezidențialele o miză pentru PSD în acest moment, Grindeanu a răspuns: „Pentru noi, principala miză o reprezintă alegerile de duminică. Noi trebuie să câștigăm alegerile parlamentare, trebuie să fim pe primul loc, trebuie să avem o pondere mare în Parlamentul României, astfel încât, în Parlament PSD, să fie principala forță politică”.