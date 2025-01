Șoșoacă: Simion i-a luat lui Târziu calitatea de reprezentant al grupului AUR în Parlamentul European pentru că a colaborat cu mine / Simion a spus că lui îi e frică să se întâlnească cu mine (VIDEO)

Eurodeputata Diana Șoșoacă, președinta SOS România, a declarat duminică, pentru B1 TV, că George Simion, liderul AUR, i-a luat lui Claudiu Târziu calitatea de reprezentant al grupului AUR în Parlamentul European și l-a numit pe Adrian Axinia în loc, ca să-l pedepsească pe Târziu pentru faptul că a colaborat cu ea.

Șoșoacă a spus că a colaborat în Parlamentul European cu partea naționalistă din AUR, în frunte cu Târziu, și împreună „am putut să punem niște opreliști acestei dictaturi PSD-PNL-UDMR”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Șoșoacă: Lui Simion i-a fost frică să se vadă cu mine

În AUR „sunt mai multe Partea naționalistă, de fapt, înclină spre Claudiu Târziu. Târziu e mai mult cu partea naționalistă. El e cel care a avut acțiuni naționaliste de-a lungul zecilor de ani și e recunoscut. Este partenerul meu (de dialog)… al oamenilor normali, care vor să discute și să salveze o țară, pentru că George Simion a spus că lui îi e frică să se întâlnească cu mine și să dialogheze. Dacă ți-e frică, trimite pe cineva căruia nu-i e frică! Uite, lui Claudiu Târziu nu i-a fost frică și bravo lui!”, a afirmat lidera SOS România.

Șoșoacă spune că Simion l-a pedepsit pe Târziu pentru că a colaborat cu ea

„Dar pentru faptul că eu cu Târziu… Puțină lume știe că noi am colaborat inclusiv pe luna aceasta și jumătate, de când suntem în Parlament (cel european). Am colaborat cu Claudiu Târziu și partea aceasta naționalistă din AUR și am putut să punem niște opreliști acestei dictaturi PSD-PNL-UDMR.

Pentru acest lucru, dl Simion acum i-a luat calitatea de reprezentant al grupului AUR în Parlamentul European și i-a dat lui (Adrian) Axinia. Cu tot respectul, că n-am nimic cu Axinia, dar dacă stai să te uiți la activitatea lui Târziu și Axinia, e diferență de la cer la pământ”, a mai susținut Diana Șoșoacă.