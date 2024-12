Ștefan Pălărie, despre anularea alegerilor: „Mi-aș fi dorit ca democrația să prevaleze și duminica aceasta să fi câștigat în luptă dreaptă”

Senatorul USR Ștefan Pălărie a comentat în emisiunea Bună, România, decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale din primul tur. Acesta a precizat că USR nu a contestat această decizie, dar că aceasta a dat naștere multor întrebări. Printre acestea se numără aflarea condițiilor pentru a considera că am scăpat de intruziunea și interferența altor state precum cea a Rusiei pe teritoriul României:

„O decizie fără precedent în istoria politică a României, cu implicații extrem de grave, o decizie dată de nouă judecători ajunge să invalideze votul a peste 9 milioane de oameni.

Astăzi ar fi fost prima zi după ce probabil mulți dintre noi obosiți am fi numărat toată noaptea voturile și probabil că astăzi pe la prânz am fi închis majoritatea proceselor verbale și am fi aflat cine este președintele țării și am fi intrat în sărbătorile de iarnă cu această cadență: președinte, Parlament și apoi formarea Guvernului.

E o chestiune acolo, faptul că toți cei 9 judecători în unanimitate au luat acestă decizie este o observație. Am fost și sunt activ în echipa USR, inclusiv în staff-ul de campanie al doamnei Lasconi și evident că mi-aș fi dorit ca democrația să prevaleze și duminica aceasta să fi câștigat cum se spune în luptă dreaptă împotriva celuilalt candidat, suveranist.

Asta e decizia momentan. USR nu a contestat decizia aceasta, sigur că ne e greu să acceptăm.

Se ridică mai multe întrebări legitime. Ce anume sau în ce condiții noi considerăm că am scăpat de intruziunea și interferența altor state precum cea a Rusiei pe teritoriul României și în consecință, putem organiza alegeri în condiții de siguranță? E o întrebare pertinentă pe care foarte mulți oameni o au. E nevoie de trei luni ca să curățăm ingerințele astea sau e nevoie de cinci luni? De câte luni sunt necesare pentru a face curățenie și apoi să votăm pe curat?”.